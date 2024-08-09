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5 лучших мест для дайвинга в Раджа Ампате

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5 лучших мест для дайвинга в Раджа Ампате

5 лучших дайв-сайтов в Раджа Ампате: мнение Джо, менеджера по дайвингу Meridian Adventure

Раджа Ампат, архипелаг в индонезийской провинции Западное Папуа, известен своими захватывающими дух подводными пейзажами и беспрецедентным биоразнообразием. Джо, опытный дайв-менеджер Meridian Adventure Dive, делится пятью лучшими местами для дайвинга, которые обязательно нужно посетить в этом подводном раю.

Джо любит местную культуру и фантастический персонал MAD. Она семь лет занимается логистикой дайвинга и руководит администрацией курорта. Помимо теплого приема гостей, она также показывает им лучшие подводные места в Раджа Ампате во время дайвинга.

1. Пристань Савандарек: город черепах

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5 лучших мест для дайвинга в Раджа Ампат 6

Пристань Савандарек, которую ласково называют «Городом черепах», — это сбывшаяся мечта дайвера. Это место может похвастаться разнообразной морской жизнью, что делает его обязательным для посещения любым любителем подводного мира. Когда вы спуститесь в чистую воду, вас встретят многочисленные дружелюбные черепахи, которые часто изящно плавают или отдыхают на ярких кораллах. Обилие черепах является свидетельством здоровой экосистемы этого места. Наряду с этими величественными существами дайверы могут встретить рифовых акул, гигантских моллюсков и множество разноцветных рыб, которые процветают в этом подводном убежище.

2. Мыс Кри: мировой рекорд по количеству рыбы

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5 лучших мест для дайвинга в Раджа Ампат 7

Мыс Кри не только известен в Раджа Ампате, но и является мировым рекордсменом по наибольшему количеству видов рыб, зарегистрированных за одно погружение – ошеломляющие 367 видов! Этот дайв-сайт является живым свидетельством невероятного биоразнообразия Раджи Ампата. Подводные пейзажи представляют собой яркое сочетание цветов и жизни, в котором представлены все: от крошечных рифовых рыбок до крупных пелагических рыб. Дайверов здесь ждут захватывающие встречи с черноперыми рифовыми акулами, серыми рифовыми акулами и удивительным разнообразием косяков рыб, которые создают динамичное подводное зрелище.

3. Миоскон: рай для школьников

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5 лучших мест для дайвинга в Раджа Ампат 8

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for фотография, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Blue Magic: зрелище мант

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Скриншот

Blue Magic — потрясающий дайв-сайт, который оправдывает свое название, особенно во время сезона мант. Сильные течения в этом месте привлекают величественных скатов-манта, которые легко скользят по воде, даря дайверам впечатляющие близкие встречи. Помимо мант, Blue Magic может похвастаться яркими рифами, изобилующими жизнью, включая косяки барракуд, джеков и различных рифовых рыб. Впечатляющая топография этого места и богатая морская жизнь делают его захватывающим погружением, предлагающим незабываемые подводные впечатления.

5. Сад Мелиссы: мечта фотографа

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Скриншот

Сад Мелиссы — настоящая подводная страна чудес и рай для подводных фотографов. Это место для дайвинга славится своими обширными и нетронутыми коралловыми садами, где обитают миллионы разноцветных рыб Anthiinae. Наблюдение за этими яркими рыбами, танцующими среди кораллов, — это визуальный праздник, создающий потустороннюю сцену, которая очаровывает дайверов. Богатое биоразнообразие и потрясающие коралловые образования делают Сад Мелиссы обязательным для посещения всем, кто хочет уловить суть подводной красоты Раджи Ампата.

Дайв-сайты Раджа Ампата предлагают необычайную морскую жизнь, яркие коралловые рифы и незабываемые подводные впечатления. По словам Джо, менеджера по дайвингу Meridian Adventure, эти пять лучших мест для дайвинга — пристань Савандарек, мыс Кри, Миоскон, Blue Magic и Melissa's Garden — каждый из них дает уникальный и впечатляющий взгляд на подводные чудеса этого индонезийского рая. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым дайвером или новичком, эти сайты обещают приключения, которые оставят вас очарованными и жаждут большего.

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О компании Приключенческое погружение Меридиана:

Расположен в потрясающем Раджа Ампат, Индонезия, Приключенческое погружение Меридиана имеет сертификат PADI 5 звезд Eco Курорт и гордый обладатель престижной награды PADI Green Star. Наш подводное плавание с аквалангом услуги, известные своим профессионализмом и качеством, стали синонимом PADI и Меридиан Приключение имена, гарантируя всем уверенный и приятный опыт дайвинга.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@allanwilliams6259 #askmark эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о погружении и дайвере, попавшем в ловушку (погружение). Мой вопрос: можете ли вы на самом деле снять регулятор под водой, чтобы поместить его на новый баллон? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт Единственное дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------- ------------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https На сайте ://www.mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

@allanwilliams6259
#аскмарк
эй, я недавно смотрел фильм на Netflix о
погружение и дайвер, попавший в ловушку (погружение), мой вопрос: можете ли вы
на самом деле уберите регулятор под воду, чтобы поместить
на новый цилиндр?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Можете ли вы снять и заменить регулятор под водой? #подводное плавание #аскмарк

На этой неделе в подкасте пара заблудившихся дайверов была спасена благодаря фонарям для дайвинга, видео от первого лица, на котором гигантская акула сбита лодкой, а также есть место для дайвинга, которое выставлено на продажу, если у вас есть лишняя мелочь https://divernet. com/scuba-news/health-safety/dive-lights-saved-couple-on-38hr-drift/ https://divernet.com/scuba-news/capernwray-put-up-for-sale-again/ https: //divernet.com/scuba-news/marine-biology/basking-shark-boat-strike-captured-under-water/ https://www.scubadivermag.com/women-dive-together-on-padis-landmark- день/ Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------- -------------------------------------------------- ------------------ НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Веб-сайт подводного плавания, подводной фотографии, советов и рекомендаций, обзоров подводного снаряжения: https:/ /www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и советы, веб-сайт отчетов о путешествиях: https://www.godivingshow.com ➡️ Веб-сайт единственного дайв-шоу в Соединенном Королевстве: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов --------------------------------------------- -------------------------------------- СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https:// www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www. На сайте mikesdivestore.com вы найдете все необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте пара заблудших дайверов была спасена благодаря фонарям для дайвинга, видео от первого лица, на котором гигантская акула сбита лодкой, а также есть место для дайвинга, которое выставлено на продажу, если у вас есть лишняя мелочь.

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Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

На этой неделе в подкасте много подводных артефактов, в том числе рекордный топор бронзового века и множество недавних выброшенных на берег китов: у китов выдалась довольно тяжелая неделя.


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https://www.scubadivermag.com/divers-big-glass-haul-in-bulgaria/

https://www.scubadivermag.com/this-is-huge-worlds-rarest-whale-washes-ashore/
https://www.scubadivermag.com/mass-pilot-whale-stranding-in-orkney-islands/


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

Дайверы обнаружили северный топор бронзового века #scuba #news #podcast

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