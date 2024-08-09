5 лучших мест для дайвинга в Раджа Ампате

5 лучших дайв-сайтов в Раджа Ампате: мнение Джо, менеджера по дайвингу Meridian Adventure
Раджа Ампат, архипелаг в индонезийской провинции Западное Папуа, известен своими захватывающими дух подводными пейзажами и беспрецедентным биоразнообразием. Джо, опытный дайв-менеджер Meridian Adventure Dive, делится пятью лучшими местами для дайвинга, которые обязательно нужно посетить в этом подводном раю.
Джо любит местную культуру и фантастический персонал MAD. Она семь лет занимается логистикой дайвинга и руководит администрацией курорта. Помимо теплого приема гостей, она также показывает им лучшие подводные места в Раджа Ампате во время дайвинга.
1. Пристань Савандарек: город черепах
Пристань Савандарек, которую ласково называют «Городом черепах», — это сбывшаяся мечта дайвера. Это место может похвастаться разнообразной морской жизнью, что делает его обязательным для посещения любым любителем подводного мира. Когда вы спуститесь в чистую воду, вас встретят многочисленные дружелюбные черепахи, которые часто изящно плавают или отдыхают на ярких кораллах. Обилие черепах является свидетельством здоровой экосистемы этого места. Наряду с этими величественными существами дайверы могут встретить рифовых акул, гигантских моллюсков и множество разноцветных рыб, которые процветают в этом подводном убежище.
2. Мыс Кри: мировой рекорд по количеству рыбы
Мыс Кри не только известен в Раджа Ампате, но и является мировым рекордсменом по наибольшему количеству видов рыб, зарегистрированных за одно погружение – ошеломляющие 367 видов! Этот дайв-сайт является живым свидетельством невероятного биоразнообразия Раджи Ампата. Подводные пейзажи представляют собой яркое сочетание цветов и жизни, в котором представлены все: от крошечных рифовых рыбок до крупных пелагических рыб. Дайверов здесь ждут захватывающие встречи с черноперыми рифовыми акулами, серыми рифовыми акулами и удивительным разнообразием косяков рыб, которые создают динамичное подводное зрелище.
3. Миоскон: рай для школьников
Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for фотография, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.
4. Blue Magic: зрелище мант
Blue Magic — потрясающий дайв-сайт, который оправдывает свое название, особенно во время сезона мант. Сильные течения в этом месте привлекают величественных скатов-манта, которые легко скользят по воде, даря дайверам впечатляющие близкие встречи. Помимо мант, Blue Magic может похвастаться яркими рифами, изобилующими жизнью, включая косяки барракуд, джеков и различных рифовых рыб. Впечатляющая топография этого места и богатая морская жизнь делают его захватывающим погружением, предлагающим незабываемые подводные впечатления.
5. Сад Мелиссы: мечта фотографа
Сад Мелиссы — настоящая подводная страна чудес и рай для подводных фотографов. Это место для дайвинга славится своими обширными и нетронутыми коралловыми садами, где обитают миллионы разноцветных рыб Anthiinae. Наблюдение за этими яркими рыбами, танцующими среди кораллов, — это визуальный праздник, создающий потустороннюю сцену, которая очаровывает дайверов. Богатое биоразнообразие и потрясающие коралловые образования делают Сад Мелиссы обязательным для посещения всем, кто хочет уловить суть подводной красоты Раджи Ампата.
Дайв-сайты Раджа Ампата предлагают необычайную морскую жизнь, яркие коралловые рифы и незабываемые подводные впечатления. По словам Джо, менеджера по дайвингу Meridian Adventure, эти пять лучших мест для дайвинга — пристань Савандарек, мыс Кри, Миоскон, Blue Magic и Melissa's Garden — каждый из них дает уникальный и впечатляющий взгляд на подводные чудеса этого индонезийского рая. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым дайвером или новичком, эти сайты обещают приключения, которые оставят вас очарованными и жаждут большего.
Посмотрите на видео on Facebook Instagram
О компании Приключенческое погружение Меридиана:
Расположен в потрясающем Раджа Ампат, Индонезия, Приключенческое погружение Меридиана имеет сертификат PADI 5 звезд Eco Курорт и гордый обладатель престижной награды PADI Green Star. Наш подводное плавание с аквалангом услуги, известные своим профессионализмом и качеством, стали синонимом PADI и Меридиан Приключение имена, гарантируя всем уверенный и приятный опыт дайвинга.