Небольшой городок Дауин на острове Негрос в регионе Висайи на Филиппинах уже давно известен как Мекка для любителей наблюдения за животными и дайвинга в илистых водах, но что удивляет многих дайверов, посещающих Дауин, так это количество гораздо более крупных существ, которые делают это макроубежище своим домом.

Пока заядлые фотографы прочесывают рифы и песчаные участки в поисках редких крошечных видов, зеленые черепахи (Chelonia mydas) с удовольствием пасутся в обильных морских водорослях неподалеку. Взрослые особи весят от 240 до 420 фунтов (110–190 кг), и их, безусловно, трудно не заметить!

Наблюдение за черепахами на близлежащем острове Апо, охраняемом государством морском заповеднике, является популярным видом экотуризма среди любителей подводного плавания и дайвинга. Некоторые черепахи настолько привыкли к пловцам и дайверам, что, похоже, совершенно не обращают внимания на их присутствие. Исследования, проведенные в 2016 году Филиппинским институтом крупных морских позвоночных (LAMAVE), выявили здоровую популяцию зеленых черепах и значительное племя находящихся под угрозой исчезновения черепах бисса (Eretmochelys imbricata).

Не такая уж и макро жизнь Дауина 4

Вдохновленные работой LAMAVE и при поддержке членов Ассоциации дайвинга Восточного Негроса (NOrDA), таких как AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts и Sea Explorers Dauin, в этом году был запущен проект по обследованию 13-километровой береговой линии Дауина, чтобы узнать больше о местной популяции черепах.

Проект Pawikan (по-филиппински «морская черепаха»), финансируемый за счет гранта сообщества PADI Aware и возглавляемый курортом PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, составляет каталог черепах, похожий на школьный ежегодник, что делает возможным идентификацию отдельных особей. Благодаря фотографиям, предоставленным приезжими дайверами и местными гидами, а также многочисленным специальным опросам, неучтенная жизнь черепах Дауина начинает выходить на свет.

«Лица» черепах покрыты чешуей, известной как щитки, и узоры, которые они формируют, не просто уникальны для каждой черепахи, но и остаются неизменными на протяжении многих десятилетий, как и наши собственные отпечатки пальцев. Этот неинвазивный метод идентификации оказался успешным в отслеживании многих других морских видов, таких как китовые акулы и манты, без необходимости в процедурах маркировки «поймай и отпусти» или дорогостоящих технологиях спутникового слежения. Использование программного обеспечения для сопоставления образов также помогает в идентификации, если черепаха не сразу видна на фотографиях каталога. Все собранные данные будут поступать в Национальный каталог черепах, курируемый LAMAVE, что позволит объединять данные о наблюдениях с другими странами, помогая создавать картины миграционных схем на огромных расстояниях.

Не такая уж и макро жизнь Дауина 5

Через страницу проекта в социальных сетях любой желающий может отправить фотографии или видео черепах, встреченных в Дауине, и получить быстрый ответ от команды о том, с кем они только что провели время в океане. Если, как это уже случалось в ряде случаев, черепахи нет в архивах, то счастливчик-дайвер получает возможность дать своему новому открытию имя (приветствуем Отиса и Элис!)

Знание того, какая черепаха есть какая, помогает картировать их популяцию, следить за их здоровьем и наблюдать за их поведением. Возможно, удивительно узнать, например, что для животного, связанного с миграцией на сотни, если не тысячи километров к пляжам для спаривания и гнездования, зеленые черепахи любят оставаться в одном строго определенном месте месяцами, если не годами, и их почти никогда не видят смешивающимися со своими соседями всего в нескольких сотнях метров.

Это немного облегчает идентификацию, поскольку число каталогизированных черепах на сегодняшний день уже исчисляется сотнями. Это также показывает, где есть стабильные скопления черепах, что помогает информировать местное экологическое планирование, а также может направлять любителей подводного плавания, фридайвинга и дайверов к лучшим местам для общения с этими нежными гигантами.

Не такая уж и макро жизнь Дауина 6

Их личности также становятся очевидными, чем больше вы с ними общаетесь. Некоторые из самых крупных взрослых особей довольно спокойны, позволяя приблизиться близко, и в одном случае возможность вытащить небольшой рыболовный крючок, застрявший в их плавнике. Другие убегают, как только видят вас, и они довольно быстры, даже если у вас есть мини-DPV, чтобы попытаться угнаться за ними!

Проект Pawikan уже вызывает интерес к изучению популяций черепах в других местах Филиппин. Замбоангита, соседний город Дауина, наблюдал за гнездованием черепах на метко названном острове Черепах, что редкость на этом участке побережья, а близлежащее место для дайвинга Moalboal приступает к собственному проекту Citizen Science по черепахам. Чем больше мы узнаем о том, где эти виды отдыхают, питаются и гнездятся, тем больше мы сможем защитить их среду обитания и продолжать наслаждаться волшебными встречами с этими любимыми созданиями.

Хорошие новости для тех, кто ныряет Дауин что черепахи там 365 дней в году, и, похоже, не имеют сезонного характера. Так что в тот редкий случай, когда вы не можете найти то особое существо, которое вы надеялись увидеть, вы можете рассчитывать на то, что один или несколько из этих местных жителей появятся – хотя вы, возможно, не сможете поместить их в кадр с помощью макрообъектива!

Курорт для дайвинга Silver Reef

Серебряный риф предлагает услуги парковщика-фотографа, предоставляемые специалистами-споттерами, которые разбираются в оборудовании для фотосъемки и его использовании до и во время погружений. Цель состоит в том, чтобы вместе всплывать на поверхность, иногда используя подводные скутеры в качестве такси «просто схватить» для фотографов, сталкивающихся с течениями и другими трудностями.

Курорт для дайвинга AivyMaes

Курорт для дайвинга AivyMaes уникально расположен в самом сердце пляжа Дауина с абсолютным доступом для дайвинга к трем лучшим местам для дайвинга в Дауине, которые неизменно входят в десятку лучших мест для дайвинга в мире. Наши профессионально обученные наблюдатели помогут вам найти идеальный макро- или широкоугольный снимок. Остров Апо находится всего в 35 минутах езды на лодке, и мы предлагаем первоклассный опыт дайвинга.

Морские Исследователи

Основанный в 1989 году, Sea Explorers является пионером дайвинг-центра на Висайских островах. Мы предлагаем дайвинг мирового класса с яркими каракатицами, мимическими осьминогами, скорпионами Амбона и неуловимыми акулами-лисицами в Малапаскуа. Исследуйте Дауин и Сипалай, чтобы увидеть еще больше невероятной морской жизни. Наши опытные филиппинские дайвмастера гарантируют незабываемые погружения. Откройте для себя Филиппины — ныряйте с улыбкой.

Курорт Azure Dive

Команда Azure Dive Resort's Видение заключается в предоставлении услуг мирового класса и, в конечном счете, в достижении совершенства в индустрии дайвинга. Azure — квинтэссенция филиппинского духа — теплый, как манящие голубые воды его частного пляжа; грациозный, как пальмовые листья, которые гнутся на ветру. Курорт является живым свидетельством преданности Дауину как месту, которое будет воплощать мечты о погружениях.

Майк'С Бич Резорт