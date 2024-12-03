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Новое поколение онлайн-журналов погружений

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Журнал погружений

В то время как некоторые люди все еще довольствуются тем, что открывают старомодный бумажный журнал и садятся после погружения, чтобы записать подробности своего последнего погружения, все больше и больше дайверов обращаются к более продвинутым, более интерактивным методам ведения записей о своих погружениях, а также к новому онлайн-журналу погружений от Divelogs.com может похвастаться множеством инновационных функций.

Третья версия онлайн-журнала погружений полностью интегрирована в обширную базу данных карт мира с местами погружений и позволяет пользователю легко отслеживать свое снаряжение, погружения и поездки. А поскольку все это происходит в режиме онлайн, вы можете получить доступ к своим данным из любой точки мира, просто войдя в систему.

В основе этого простого в использовании продукта, предназначенного для работы на смартфонах и больших настольных компьютерах, лежит усовершенствованный, полностью редактируемый журнал погружений на основе сетки, который изначально был разработан для экономии вашего времени и усилий и повышения эффективности ввода данных. Он включает в себя премиум-настраиваемую фильтрацию и редактирование копированием и вставкой для нескольких погружений одновременно — как в Excel.

Журнал погружений — это гораздо больше, чем просто запись ваших погружений. Он переполнен инновационными функциями, такими как возможность поиска места погружения из обширной библиотеки мест, получения доступа к премиум-базе данных Fish ID от DiveLogs или управления используемым оборудованием.

Онлайн-журнал погружений позволяет импортировать данные из различных форматов файлов и приложений, а также экспортировать все данные в стандартный формат файла UDDF.

Редактирование сетки, как в Excel
Редактирование сетки, как в Excel

DiveLogs Майк Фенни сказал: «Мы тратим так много времени, денег и усилий на погружения! Онлайн-журнал погружений — это реальная возможность выйти за рамки основ, когда, где и что я делал во время своих погружений. Он должен быть больше, чем просто записью — он должен помочь нам пережить эти погружения в памяти, увидеть общие тенденции того, как мы можем (и делали!) улучшиться, и почувствовать, насколько большую часть этой большой голубой планеты мы исследовали. И он должен быть простым и быстрым в использовании.

«Это всегда было целью сайт погружения.com. Большая голубая планета, которую мы сделали много лет назад с нашими прекрасными плитками базовой карты (видеть это на полномасштабном мониторе — нечто особенное). Быстрый и простой в использовании появился в версии 3 с первым в мире онлайн-журналом погружений с полностью редактируемой сеткой, который ведет себя как Excel.

«Теперь новейшие функции версии 3.1 нашего онлайн-журнала погружений сосредоточены на двух других: воспоминаниях (просмотре фотографий и видео, встроенных в ваши погружения) и общих тенденциях с новым аналитическим модулем (из всех диаграмм, которые мы создали при тестировании аналитического модуля, именно возможность видеть взаимосвязь между скоростью SAC и переносимым весом продемонстрировала уровень доступных аналитических данных)».

Ваши данные надежно хранятся и резервируются на собственном выделенном сервере DiveLogs в британском центре обработки данных. Этот объект безопасен для окружающей среды и использует исключительно возобновляемую энергию.

Стандартный онлайн-журнал погружений богат функциями и не имеет ограничений по количеству вводимых погружений, однако доступны и премиум-функции, такие как доступ к базе данных Fish ID (как упоминалось выше) и расширенные инструменты редактирования фотографий, за годовую подписку, которая стоит 20 фунтов стерлингов (или эквивалентную сумму в местной валюте).

Вы можете получить доступ ко всем видам аналитических данных, включая расход газа, максимальную глубину, скорость SAC и многое другое.
Вы можете получить доступ ко всем видам аналитических данных, включая расход газа, максимальную глубину, скорость SAC и многое другое.
Содержание

Переосмысление журнала погружений

В основе версии 3 лежит сам онлайн-журнал погружений, который хранится в расширенной сетке с множеством способов быстрого редактирования и импорта погружений и включает интерактивные диаграммы профилей, а также тесную интеграцию со списком вашего оборудования и базовой картой, чтобы предоставить вам массу информации о том, какое снаряжение вы использовали и где погружались — все это у вас под рукой.

Вы можете добавлять, импортировать и удалять погружения в онлайн-журнале, вносить профили своих подводных компьютеров, добавлять комментарии, фотографии и видео, а также показывать оповещения и переключение газов, управлять напарниками в журнале погружений, редактировать снаряжение для дайвинга, которое вы использовали во время погружений, и связывать все это с базой данных мест погружений.

Вы можете легко управлять своими фотографиями и видео в DiveLogs
Вы можете легко управлять своими фотографиями и видео в DiveLogs

Знай свое снаряжение

Не можете вспомнить, какое снаряжение вы использовали при последнем погружении? С трудом вспоминаете, какие грузы вам требовались? Отдельная сетка снаряжения содержит все ваше снаряжение для дайвинга и любые арендованные предметы, что позволяет вам создавать группы снаряжения, добавлять и редактировать списки снаряжения для дайвинга, а также просматривать историю использования вашего снаряжения.

Вы можете получить доступ к базе данных Fish ID и узнать, где были замечены определенные виды.
Вы можете получить доступ к базе данных Fish ID и узнать, где были замечены определенные виды.

Исследуйте наш водный мир

Основной особенностью версии 3 онлайн-журнала погружений является прекрасно оформленная и очень интерактивная база данных карт мира. Она полностью интегрируется с журналом погружений, добавляя совершенно новое измерение, когда вы возвращаетесь к прошлым погружениям. Однако это гораздо больше, чем просто способ отметить, где вы ныряли. Это также большой и растущий ресурс, который может помочь вам найти следующее место для погружения — и вы можете помочь другим пользователям журнала погружений, оставляя отзывы, чтобы они могли решить, подходит ли им это конкретное место для погружения.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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