Новое поколение онлайн-журналов погружений

В то время как некоторые люди все еще довольствуются тем, что открывают старомодный бумажный журнал и садятся после погружения, чтобы записать подробности своего последнего погружения, все больше и больше дайверов обращаются к более продвинутым, более интерактивным методам ведения записей о своих погружениях, а также к новому онлайн-журналу погружений от Divelogs.com может похвастаться множеством инновационных функций.

Третья версия онлайн-журнала погружений полностью интегрирована в обширную базу данных карт мира с местами погружений и позволяет пользователю легко отслеживать свое снаряжение, погружения и поездки. А поскольку все это происходит в режиме онлайн, вы можете получить доступ к своим данным из любой точки мира, просто войдя в систему.

В основе этого простого в использовании продукта, предназначенного для работы на смартфонах и больших настольных компьютерах, лежит усовершенствованный, полностью редактируемый журнал погружений на основе сетки, который изначально был разработан для экономии вашего времени и усилий и повышения эффективности ввода данных. Он включает в себя премиум-настраиваемую фильтрацию и редактирование копированием и вставкой для нескольких погружений одновременно — как в Excel.

Журнал погружений — это гораздо больше, чем просто запись ваших погружений. Он переполнен инновационными функциями, такими как возможность поиска места погружения из обширной библиотеки мест, получения доступа к премиум-базе данных Fish ID от DiveLogs или управления используемым оборудованием.

Онлайн-журнал погружений позволяет импортировать данные из различных форматов файлов и приложений, а также экспортировать все данные в стандартный формат файла UDDF.

Редактирование сетки, как в Excel

DiveLogs Майк Фенни сказал: «Мы тратим так много времени, денег и усилий на погружения! Онлайн-журнал погружений — это реальная возможность выйти за рамки основ, когда, где и что я делал во время своих погружений. Он должен быть больше, чем просто записью — он должен помочь нам пережить эти погружения в памяти, увидеть общие тенденции того, как мы можем (и делали!) улучшиться, и почувствовать, насколько большую часть этой большой голубой планеты мы исследовали. И он должен быть простым и быстрым в использовании.

«Это всегда было целью сайт погружения.com. Большая голубая планета, которую мы сделали много лет назад с нашими прекрасными плитками базовой карты (видеть это на полномасштабном мониторе — нечто особенное). Быстрый и простой в использовании появился в версии 3 с первым в мире онлайн-журналом погружений с полностью редактируемой сеткой, который ведет себя как Excel.

«Теперь новейшие функции версии 3.1 нашего онлайн-журнала погружений сосредоточены на двух других: воспоминаниях (просмотре фотографий и видео, встроенных в ваши погружения) и общих тенденциях с новым аналитическим модулем (из всех диаграмм, которые мы создали при тестировании аналитического модуля, именно возможность видеть взаимосвязь между скоростью SAC и переносимым весом продемонстрировала уровень доступных аналитических данных)».

Ваши данные надежно хранятся и резервируются на собственном выделенном сервере DiveLogs в британском центре обработки данных. Этот объект безопасен для окружающей среды и использует исключительно возобновляемую энергию.

Стандартный онлайн-журнал погружений богат функциями и не имеет ограничений по количеству вводимых погружений, однако доступны и премиум-функции, такие как доступ к базе данных Fish ID (как упоминалось выше) и расширенные инструменты редактирования фотографий, за годовую подписку, которая стоит 20 фунтов стерлингов (или эквивалентную сумму в местной валюте).

Вы можете получить доступ ко всем видам аналитических данных, включая расход газа, максимальную глубину, скорость SAC и многое другое.

Переосмысление журнала погружений

В основе версии 3 лежит сам онлайн-журнал погружений, который хранится в расширенной сетке с множеством способов быстрого редактирования и импорта погружений и включает интерактивные диаграммы профилей, а также тесную интеграцию со списком вашего оборудования и базовой картой, чтобы предоставить вам массу информации о том, какое снаряжение вы использовали и где погружались — все это у вас под рукой.

Вы можете добавлять, импортировать и удалять погружения в онлайн-журнале, вносить профили своих подводных компьютеров, добавлять комментарии, фотографии и видео, а также показывать оповещения и переключение газов, управлять напарниками в журнале погружений, редактировать снаряжение для дайвинга, которое вы использовали во время погружений, и связывать все это с базой данных мест погружений.

Вы можете легко управлять своими фотографиями и видео в DiveLogs

Знай свое снаряжение

Не можете вспомнить, какое снаряжение вы использовали при последнем погружении? С трудом вспоминаете, какие грузы вам требовались? Отдельная сетка снаряжения содержит все ваше снаряжение для дайвинга и любые арендованные предметы, что позволяет вам создавать группы снаряжения, добавлять и редактировать списки снаряжения для дайвинга, а также просматривать историю использования вашего снаряжения.

Вы можете получить доступ к базе данных Fish ID и узнать, где были замечены определенные виды.

Исследуйте наш водный мир

Основной особенностью версии 3 онлайн-журнала погружений является прекрасно оформленная и очень интерактивная база данных карт мира. Она полностью интегрируется с журналом погружений, добавляя совершенно новое измерение, когда вы возвращаетесь к прошлым погружениям. Однако это гораздо больше, чем просто способ отметить, где вы ныряли. Это также большой и растущий ресурс, который может помочь вам найти следующее место для погружения — и вы можете помочь другим пользователям журнала погружений, оставляя отзывы, чтобы они могли решить, подходит ли им это конкретное место для погружения.