Уроки устойчивого развития в туризме за 30 лет в Папуа

В мире быстрых решений и мимолетных тенденций компания Papua Diving Resorts на протяжении трех десятилетий доказывает, что для настоящей устойчивости требуются время и корни.

Живое наследие в Папуа

История устойчивого туризма в Папуа начинается не с модных слов и сертификатов. Она начинается с одной лодки, голландского исследователя и удалённой цепи островов, которая впоследствии стала известна как Раджа-Ампат.

Когда Макс Аммер впервые приехал сюда в 1990-х, туризма здесь практически не было. Он увидел не возможность нажиться, а призвание защищать.

Это видение заложило основу для Papua Diving Resorts — пионера в области устойчивого туризма, сохранения природы и расширения прав и возможностей местного населения в одной из самых богатых морских экосистем в мире.

Что нужно, чтобы построить устойчивое развитие с нуля

Первые годы были совсем не лёгкими. Не было ни инфраструктуры, ни модели экокурорта в самом сердце пролива Дампир в Коралловом треугольнике.

Максу и его команде хватило терпения и глубокой веры в то, что устойчивое развитие начинается с уважения к местным папуасским общинам.

С самого начала компания Papua Diving Resorts отвергла массовый туризм. Основное внимание уделялось развитию небольших проектов с использованием местных материалов, минимизации негативного воздействия и усвоению опыта людей, которые на протяжении поколений жили в гармонии на этих островах.

Уроки устойчивого развития в туризме за 30 лет в Папуа 3

Устойчивое развитие: выявление проблем и предоставление решений

Устойчивое развитие в Papua Diving Resorts никогда не означало причинение меньшего вреда — оно всегда означало принесение большего количества пользы.

Курорты превратились в центры реставрации и образования. Ключевым элементом этой миссии является Центр исследований и сохранения Раджа Ампат (РАРЦК), независимая некоммерческая организация, основанная в партнерстве с курортом.

RARCC помогает жителям Раджа-Ампата возглавить природоохранную деятельность. От восстановления кораллов и установки швартовных буев до морской науки и образования молодёжи, финансирования туризма и разработки решений на основе данных.

В 10 году RARCC отметит свое 2025-летие, но ее послание остается прежним: устойчивое развитие должно быть локальным, системным и долгосрочным.

Как сообщество обеспечивает сохранение природы

В основе деятельности Papua Diving Resorts лежит преданность обществу. С самого начала Макс настаивал на найме и обучении папуасского персонала — не просто ради жеста, а как на фундаменте.

Многие опытные дайв-гиды, капитаны, инженеры и наставники начинали свою карьеру, не имея формального образования. Сегодня они — уверенные лидеры, наставляющие следующее поколение.

Одной из флагманских инициатив является программа обучения дайвингу, в рамках которой местные папуасы получают сертификаты PADI в качестве дайв-гидов. Устраняя финансовые и транспортные барьеры, курорт создает условия для долгосрочных карьерных возможностей в сфере дайвинга, гарантируя, что хранители рифов Раджа-Ампат также являются его жителями.

На суше легендарный гид Пак Нико, давний партнёр компании, с которым мы сотрудничаем уже более 30 лет, проводит экскурсии по наблюдению за райскими птицами. Его знания и богатый культурный опыт помогают сохранить традиции и обогатить впечатления гостей.

В Раджа-Ампате устойчивое развитие без местного руководства — всего лишь лозунг. Но когда оно основано на конкретной цели, оно становится движением.

Уроки устойчивого развития в туризме за 30 лет в Папуа 4

Инновация, рожденная необходимостью

Работа в отдалённых районах Папуа была сопряжена с трудностями: логистика, продовольствие, отходы, энергия. Но это стало импульсом для инноваций.

Каяк4Сохранение предлагает экологически безопасную альтернативу катерам, соединяя гостей с местными домами проживания.

Программа синтропического агролесоводства стремится восстановить поврежденные луга, обеспечивая местные деревни продовольствием и устойчивыми методами ведения сельского хозяйства.

Сады сточных вод очищать серую воду естественным образом, защищая рифы.

Центр SEACAM в заливе Соридо поворачивает подводная фотография в пропаганду посредством практических семинаров.

Эти решения не были импортированы — они родились в результате необходимости, проб и отказа идти на этические компромиссы.

В чем отрасль до сих пор ошибается

Экотуризм стал маркетинговой стратегией. Компания Papua Diving Resorts знает, что настоящее устойчивое развитие — это долго, дорого и зачастую некомфортно.

И с самого начала Макс понимал, что не справится в одиночку. В сотрудничестве с местными папуасами, Papua Diving Resorts выявляет проблемы и предлагает экологичные долгосрочные решения, которые помогут местным сообществам и дадут им новые возможности для будущих поколений.

Результаты очевидны: процветающие рифы, сильные сообщества и гости, уезжающие с чувством ответственности.

В условиях, когда Раджа-Ампат сталкивается с проблемой изменения климата и обесцвечивания кораллов, устойчивый туризм становится как никогда важным. Он поддерживает науку, создает рабочие места вне добывающих отраслей и приглашает гостей принять участие в решении этой проблемы.

Потому что без здоровых рифов не будет туризма, а без сильных сообществ не будет будущего охраны природы.

Фото Автор: Дон Силкок и Рене Капоццола