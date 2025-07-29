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Уроки устойчивого развития в туризме за 30 лет в Папуа

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Уроки устойчивого развития в туризме за 30 лет в Папуа

В мире быстрых решений и мимолетных тенденций компания Papua Diving Resorts на протяжении трех десятилетий доказывает, что для настоящей устойчивости требуются время и корни. 

Живое наследие в Папуа 

История устойчивого туризма в Папуа начинается не с модных слов и сертификатов. Она начинается с одной лодки, голландского исследователя и удалённой цепи островов, которая впоследствии стала известна как Раджа-Ампат. 

Когда Макс Аммер впервые приехал сюда в 1990-х, туризма здесь практически не было. Он увидел не возможность нажиться, а призвание защищать. 

Это видение заложило основу для Papua Diving Resorts — пионера в области устойчивого туризма, сохранения природы и расширения прав и возможностей местного населения в одной из самых богатых морских экосистем в мире. 

Что нужно, чтобы построить устойчивое развитие с нуля 

Первые годы были совсем не лёгкими. Не было ни инфраструктуры, ни модели экокурорта в самом сердце пролива Дампир в Коралловом треугольнике. 

Максу и его команде хватило терпения и глубокой веры в то, что устойчивое развитие начинается с уважения к местным папуасским общинам. 

С самого начала компания Papua Diving Resorts отвергла массовый туризм. Основное внимание уделялось развитию небольших проектов с использованием местных материалов, минимизации негативного воздействия и усвоению опыта людей, которые на протяжении поколений жили в гармонии на этих островах. 

Blue Water Mangrove Рене Капоццола
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Устойчивое развитие: выявление проблем и предоставление решений 

Устойчивое развитие в Papua Diving Resorts никогда не означало причинение меньшего вреда — оно всегда означало принесение большего количества пользы. 

Курорты превратились в центры реставрации и образования. Ключевым элементом этой миссии является Центр исследований и сохранения Раджа Ампат (РАРЦК), независимая некоммерческая организация, основанная в партнерстве с курортом. 

RARCC помогает жителям Раджа-Ампата возглавить природоохранную деятельность. От восстановления кораллов и установки швартовных буев до морской науки и образования молодёжи, финансирования туризма и разработки решений на основе данных. 

В 10 году RARCC отметит свое 2025-летие, но ее послание остается прежним: устойчивое развитие должно быть локальным, системным и долгосрочным. 

Как сообщество обеспечивает сохранение природы 

В основе деятельности Papua Diving Resorts лежит преданность обществу. С самого начала Макс настаивал на найме и обучении папуасского персонала — не просто ради жеста, а как на фундаменте. 

Многие опытные дайв-гиды, капитаны, инженеры и наставники начинали свою карьеру, не имея формального образования. Сегодня они — уверенные лидеры, наставляющие следующее поколение. 

Одной из флагманских инициатив является программа обучения дайвингу, в рамках которой местные папуасы получают сертификаты PADI в качестве дайв-гидов. Устраняя финансовые и транспортные барьеры, курорт создает условия для долгосрочных карьерных возможностей в сфере дайвинга, гарантируя, что хранители рифов Раджа-Ампат также являются его жителями. 

На суше легендарный гид Пак Нико, давний партнёр компании, с которым мы сотрудничаем уже более 30 лет, проводит экскурсии по наблюдению за райскими птицами. Его знания и богатый культурный опыт помогают сохранить традиции и обогатить впечатления гостей. 

В Раджа-Ампате устойчивое развитие без местного руководства — всего лишь лозунг. Но когда оно основано на конкретной цели, оно становится движением. 

Проект синтропического агролесоводства RARCC
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Инновация, рожденная необходимостью 

Работа в отдалённых районах Папуа была сопряжена с трудностями: логистика, продовольствие, отходы, энергия. Но это стало импульсом для инноваций. 

  • Каяк4Сохранение предлагает экологически безопасную альтернативу катерам, соединяя гостей с местными домами проживания. 
  • Программа синтропического агролесоводства стремится восстановить поврежденные луга, обеспечивая местные деревни продовольствием и устойчивыми методами ведения сельского хозяйства.  
  • Сады сточных вод очищать серую воду естественным образом, защищая рифы. 
  • Центр SEACAM в заливе Соридо поворачивает подводная фотография в пропаганду посредством практических семинаров. 

Эти решения не были импортированы — они родились в результате необходимости, проб и отказа идти на этические компромиссы. 

В чем отрасль до сих пор ошибается 

Экотуризм стал маркетинговой стратегией. Компания Papua Diving Resorts знает, что настоящее устойчивое развитие — это долго, дорого и зачастую некомфортно. 

И с самого начала Макс понимал, что не справится в одиночку. В сотрудничестве с местными папуасами, Papua Diving Resorts выявляет проблемы и предлагает экологичные долгосрочные решения, которые помогут местным сообществам и дадут им новые возможности для будущих поколений.  

Результаты очевидны: процветающие рифы, сильные сообщества и гости, уезжающие с чувством ответственности. 

В условиях, когда Раджа-Ампат сталкивается с проблемой изменения климата и обесцвечивания кораллов, устойчивый туризм становится как никогда важным. Он поддерживает науку, создает рабочие места вне добывающих отраслей и приглашает гостей принять участие в решении этой проблемы. 

Потому что без здоровых рифов не будет туризма, а без сильных сообществ не будет будущего охраны природы. 

Фото Автор: Дон Силкок и Рене Капоццола

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
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Ныряйте с напарником, но думайте так, будто вы один

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