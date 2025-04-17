Питомник луговых водорослей Маврикия

Курорт Four Seasons на острове Маврикий в Анахите стал пионером в деле сохранения морской среды, создав питомник луговых водорослей

Four Seasons Resort Mauritius в Анахите объявляет, что станет первым курортом в Индийском океане, который разработает питомник морских водорослей в своем Барахуа, соленом водоеме глубиной один метр (40 дюймов) рядом с ресторанами, в котором в настоящее время обитает более 200 травоядных и всеядных рыб. Эта инициатива является частью проекта Blue Carbon Ecosystems: Восстановление Blue Carbon Ecosystems, который в настоящее время возглавляется Фонд Одиссея, местный фонд, разрабатывающий проекты по сохранению морской среды на Маврикии.

Проект является частью Фонд бизнес-биоразнообразия Индийского океана (FBBOI) под Программа Варуна, реализованный Экспертиза Франция и финансируется французским правительством через Французское агентство развития (AFD)), и в партнерстве с Ассоциация за долгосрочное развитие, Фонд Отношениеи Fondation Solidarité Eclosia — организации, которые реализуют проекты по сохранению природы в Индийском океане и по всему миру.

Рик-Эрнест Бонниер, менеджер по охране окружающей среды курорта Ocean, поясняет: «Питомник морских водорослей — это пилотный проект, направленный на восстановление лугов морских водорослей в морской зоне вокруг курорта. Как саженцы, так и семена будут собираться в дикой природе и использоваться для создания питомника морских водорослей в Барашуа курорта.

Семена будут проращиваться в лаборатории Odysseo, а затем полученные саженцы будут пересажены в Barachois курорта до созревания. Мы надеемся вырастить здоровые морские травы, которые можно будет использовать для восстановления лугов морских трав, создавая здоровую среду обитания для морских животных, таких как рыбы, черепахи, морские коньки, скаты и многое другое».

Питомник луговых водорослей Маврикия 4

После проведения обширных исследований качества воды и отложений в Барачуа на территории курорта были получены данные, которые показали, что на курорте благоприятная среда для определенных видов морских водорослей, таких как Syringodium isoetifolium и Halodule uninervis.

Бернардо Насименто, менеджер фонда Odysseo, куратор и руководитель отдела образования, отмечает: «Очень приятно иметь Four Seasons в качестве партнера в этом проекте, особенно в инициативе по питомнику морских водорослей. Насколько нам известно, это будет первый случай создания питомника морских водорослей в Индийском океане, что станет значительным шагом вперед в восстановлении морских водорослей.

Эти экосистемы предоставляют человечеству важнейшие услуги, поскольку они являются высокоэффективными поглотителями углерода, что имеет решающее значение в борьбе с глобальным потеплением; они служат важными местами обитания рыб, потеря которых может поставить под угрозу многие виды, являющиеся жизненно важными источниками пищи для морской жизни и островных государств, таких как Маврикий».

В случае питомника, созданного в Four Seasons, группа исследователей и морских биологов будет собирать семена из дикой природы в лабораторию Odysseo. Затем семенам будут предоставлены оптимальные физические параметры, такие как свет, соленость, осадок и температура для прорастания. Как только растения морской травы достаточно окрепнут, их переместят и высадят в Barachois курорта.

Питомник луговых водорослей Маврикия 5

«Экосистема голубого углерода, которая включает прибрежные среды обитания, такие как мангровые заросли и морские водоросли, играет решающую роль в смягчении последствий изменения климата», — говорит Шейн Санасси, менеджер проекта. «Морские водоросли могут не только улавливать и хранить углерод, но и предоставлять такие важные услуги, как защита береговой линии, улучшение качества воды, поддержка биоразнообразия и поддержание местной экономики. Чтобы защитить эти бесценные экосистемы, важно сосредоточиться на усилиях по сохранению, устойчивых методах управления и восстановлении деградировавших сред обитания, гарантируя, что эти природные ресурсы продолжат смягчать последствия изменения климата и обеспечивать широкий спектр экологических и экономических выгод».

Мартин Делл, генеральный менеджер, говорит: «Мы чрезвычайно гордимся тем, что не только смогли принять участие в таком проекте, но и стать пионерами в области сохранения морской среды на Маврикии. Мы вносим вклад в долгосрочное решение по повышению морского биоразнообразия вокруг курорта.

Наши гости смогут наблюдать за учеными в действии во время процесса пересадки, а также станут свидетелями красочной и яркой морской жизни Индийского океана воочию, плавая с маской и трубкой над лугами. Луга морской травы могут увеличить вероятность обнаружения черепах, рыб, скатов и наших знаменитых морских коньков, поскольку это известная здоровая среда обитания для них. Для тех, кто хочет узнать больше, Рик предложит экскурсии по Барашуа и объяснит научную основу проекта и преимущества лугов морской травы для наших океанов».

Питомник луговых водорослей Маврикия 6

Проект Seagrass Nursery — один из многих способов, с помощью которых гости Four Seasons могут взаимодействовать с местной средой на курорте. Рик привносит в свою работу восьмилетний опыт и страсть в области охраны природы, и гости приглашаются присоединиться к его прогулкам на природе курорта, где он дает представление о фауне и флоре курорта, одновременно определяя звуки птиц и виды цветов. Еще одно любимое занятие гостей — это плавание с маской и трубкой «Морской конек», где Рик ведет любителей подводного плавания в лагуну, окруженную мангровыми зарослями, в поисках этих редких, крошечных, но прекрасных созданий. Эти природоохранные инициативы являются примером приверженности курорта созданию положительного влияния на местную окружающую среду и сообщество.