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Питомник луговых водорослей Маврикия

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Питомник луговых водорослей Маврикия

Курорт Four Seasons на острове Маврикий в Анахите стал пионером в деле сохранения морской среды, создав питомник луговых водорослей

Four Seasons Resort Mauritius в Анахите объявляет, что станет первым курортом в Индийском океане, который разработает питомник морских водорослей в своем Барахуа, соленом водоеме глубиной один метр (40 дюймов) рядом с ресторанами, в котором в настоящее время обитает более 200 травоядных и всеядных рыб. Эта инициатива является частью проекта Blue Carbon Ecosystems: Восстановление Blue Carbon Ecosystems, который в настоящее время возглавляется Фонд Одиссея, местный фонд, разрабатывающий проекты по сохранению морской среды на Маврикии.

Проект является частью Фонд бизнес-биоразнообразия Индийского океана (FBBOI) под Программа Варуна, реализованный Экспертиза Франция и финансируется французским правительством через Французское агентство развития (AFD)), и в партнерстве с Ассоциация за долгосрочное развитие, Фонд Отношениеи Fondation Solidarité Eclosia — организации, которые реализуют проекты по сохранению природы в Индийском океане и по всему миру.

Рик-Эрнест Бонниер, менеджер по охране окружающей среды курорта Ocean, поясняет: «Питомник морских водорослей — это пилотный проект, направленный на восстановление лугов морских водорослей в морской зоне вокруг курорта. Как саженцы, так и семена будут собираться в дикой природе и использоваться для создания питомника морских водорослей в Барашуа курорта.

Семена будут проращиваться в лаборатории Odysseo, а затем полученные саженцы будут пересажены в Barachois курорта до созревания. Мы надеемся вырастить здоровые морские травы, которые можно будет использовать для восстановления лугов морских трав, создавая здоровую среду обитания для морских животных, таких как рыбы, черепахи, морские коньки, скаты и многое другое».

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Питомник луговых водорослей Маврикия 4

После проведения обширных исследований качества воды и отложений в Барачуа на территории курорта были получены данные, которые показали, что на курорте благоприятная среда для определенных видов морских водорослей, таких как Syringodium isoetifolium и Halodule uninervis.

Бернардо Насименто, менеджер фонда Odysseo, куратор и руководитель отдела образования, отмечает: «Очень приятно иметь Four Seasons в качестве партнера в этом проекте, особенно в инициативе по питомнику морских водорослей. Насколько нам известно, это будет первый случай создания питомника морских водорослей в Индийском океане, что станет значительным шагом вперед в восстановлении морских водорослей.

Эти экосистемы предоставляют человечеству важнейшие услуги, поскольку они являются высокоэффективными поглотителями углерода, что имеет решающее значение в борьбе с глобальным потеплением; они служат важными местами обитания рыб, потеря которых может поставить под угрозу многие виды, являющиеся жизненно важными источниками пищи для морской жизни и островных государств, таких как Маврикий».

В случае питомника, созданного в Four Seasons, группа исследователей и морских биологов будет собирать семена из дикой природы в лабораторию Odysseo. Затем семенам будут предоставлены оптимальные физические параметры, такие как свет, соленость, осадок и температура для прорастания. Как только растения морской травы достаточно окрепнут, их переместят и высадят в Barachois курорта.

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Питомник луговых водорослей Маврикия 5

«Экосистема голубого углерода, которая включает прибрежные среды обитания, такие как мангровые заросли и морские водоросли, играет решающую роль в смягчении последствий изменения климата», — говорит Шейн Санасси, менеджер проекта. «Морские водоросли могут не только улавливать и хранить углерод, но и предоставлять такие важные услуги, как защита береговой линии, улучшение качества воды, поддержка биоразнообразия и поддержание местной экономики. Чтобы защитить эти бесценные экосистемы, важно сосредоточиться на усилиях по сохранению, устойчивых методах управления и восстановлении деградировавших сред обитания, гарантируя, что эти природные ресурсы продолжат смягчать последствия изменения климата и обеспечивать широкий спектр экологических и экономических выгод».

Мартин Делл, генеральный менеджер, говорит: «Мы чрезвычайно гордимся тем, что не только смогли принять участие в таком проекте, но и стать пионерами в области сохранения морской среды на Маврикии. Мы вносим вклад в долгосрочное решение по повышению морского биоразнообразия вокруг курорта.

Наши гости смогут наблюдать за учеными в действии во время процесса пересадки, а также станут свидетелями красочной и яркой морской жизни Индийского океана воочию, плавая с маской и трубкой над лугами. Луга морской травы могут увеличить вероятность обнаружения черепах, рыб, скатов и наших знаменитых морских коньков, поскольку это известная здоровая среда обитания для них. Для тех, кто хочет узнать больше, Рик предложит экскурсии по Барашуа и объяснит научную основу проекта и преимущества лугов морской травы для наших океанов».    

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Питомник луговых водорослей Маврикия 6

Проект Seagrass Nursery — один из многих способов, с помощью которых гости Four Seasons могут взаимодействовать с местной средой на курорте. Рик привносит в свою работу восьмилетний опыт и страсть в области охраны природы, и гости приглашаются присоединиться к его прогулкам на природе курорта, где он дает представление о фауне и флоре курорта, одновременно определяя звуки птиц и виды цветов. Еще одно любимое занятие гостей — это плавание с маской и трубкой «Морской конек», где Рик ведет любителей подводного плавания в лагуну, окруженную мангровыми зарослями, в поисках этих редких, крошечных, но прекрасных созданий. Эти природоохранные инициативы являются примером приверженности курорта созданию положительного влияния на местную окружающую среду и сообщество.

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@sennacher #askmark Привет, по поводу DSMB. Я совсем не эксперт и обычно применяю его правильно. В эти выходные мы ныряли при очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, пока надувал его ртом, так как он немного запутался в моем поводке. Меня это так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», которая позволит мне держать регулятор во рту и безопаснее его использовать? Я не пробовал делать это с помощью LPI… но предполагаю, что он тоже запутается. Спасибо. Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@сеннахер
#askmark Привет, по поводу DSMB. Я вообще не эксперт и обычно правильно его развертываю. В эти выходные мы ныряли на очень сильном течении, и я чуть не потерял дыхание, развертывая его (надувая ртом), так как он немного запутался в моем регуляторе. Это меня так напугало. Есть ли какая-нибудь штука типа «маленького цилиндра», чтобы держать регулятор во рту, чтобы его развертывать безопаснее? Я не пробовал делать это с моим LPI… но предполагаю, что он тоже запутается.
Спасибо
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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают двухсекционные клапаны при подводном плавании с аквалангом | Объяснение отработки выключения и советов по использованию изоляторов

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