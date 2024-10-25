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Местный гид по местам погружения Раджа Ампат Куриный риф

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Местный гид по местам погружения Раджа Ампат Куриный риф

Тип участка: Живописный склон рифа

Глубина: от 5 до 20 м.

Местонахождение: Дампьер-Стритс, Раджа-Ампат, Индонезия.

Chicken Reef — одно из впечатляющих мест для погружений в Раджа-Ампат, предлагающее завораживающие впечатления для дайверов всех уровней подготовки. Расположенный в биоразнообразных водах этого индонезийского архипелага, Chicken Reef очаровывает дайверов своими потрясающими подводными пейзажами, яркой морской жизнью и спокойной атмосферой. Это склон рифа, который начинается на глубине 5 метров и постепенно спускается до глубины 20 метров, что делает его идеальным для начинающих и продвинутых дайверов.

Место может похвастаться песчаным дном, усеянным впечатляющим разнообразием мягких и твердых кораллов. По мере спуска склон рифа предлагает яркую смесь видов кораллов, предоставляя убежище бесчисленным формам морской жизни. Обрыв немного дальше от склона добавляет глубины и объема этому подводному убежищу, создавая ощущение, будто вы исследуете водный лес.

Куриный риф 1
Местный гид по местам погружения Раджа Ампат Куриный риф 3

Здоровый рост кораллов простирается на 20 метров вдоль рифа, создавая красочный ландшафт, где обитают многие рифовые рыбы и беспозвоночные. Будь то наслаждение красотой нежных мягких кораллов или восхищение прочными структурами твердых коралловых образований, Chicken Reef — это визуальное пиршество.

Chicken Reef особенно знаменит своими большими косяками рыб, которые часто можно увидеть пробирающимися сквозь кораллы. Садовые угри населяют песчаное морское дно, их тонкие тела покачиваются в такт течению. Дайверы часто встречают большие косяки черных люцианов, цезий и рыб-бабочек, грациозно плавающих над рифом. Эти более мелкие рыбы, в свою очередь, привлекают хищников, что делает это место захватывающим для наблюдения за более крупными морскими видами.

Барракуды часто становятся изюминкой Chicken Reef, скользя по воде в поисках добычи. Белоперые и черноперые рифовые акулы также патрулируют риф, добавляя волнения каждому погружению. Кроме того, в этом районе часто можно увидеть охотящихся каранксов, чьи гладкие тела точно разрезают воду.

Куриный риф 2 1
Местный гид по местам погружения Раджа Ампат Куриный риф 4

Основные моменты морского биоразнообразия

Chicken Reef — это убежище для более неуловимых и уникальных морских существ, помимо стайных рыб и хищников. Дайверы могут столкнуться со следующими:

Акулы-воббегонги: эти необычные акулы с плоским телом органично вписываются в риф благодаря своей замысловатой камуфляжной окраске, что делает наблюдение за ними особенно захватывающим.

Рыба-игла: Благодаря своему тонкому, удлиненному телу рыба-игла часто прячется среди ветвей кораллов, представляя собой восхитительный сюрприз для внимательных дайверов.

Угри и сладкогубы: Различные виды угрей, включая мурен и садовых угрей, выглядывают из расщелин в кораллах. Сладкогубы, как и их отличительные губы и смелые узоры, также являются обычным явлением.

Карликовый морской конек: эти крошечные, хорошо замаскированные морские коньки — редкая находка, но удачливые дайверы, обладающие терпением и вниманием к деталям, могут их заметить.

Плоские черви и голожаберные моллюски: Куриный риф — излюбленное место любителей макросъемки, где среди кораллов прячется множество красочных плоских червей, голожаберных моллюсков и других мелких существ.

Креветки-богомолы и крабы: в этом районе часто встречаются креветки-богомолы, известные своей яркой окраской и мощными клешнями, а также различные виды крабов, которые снуют по песчаному дну.

Рыба-скорпион: Эти мастера маскировки прячутся на рифе, замаскировавшись на фоне кораллов и песка, что делает их сложной, но полезной находкой.

Благодаря небольшой глубине, потрясающему биоразнообразию и слабым течениям Chicken Reef является идеальным местом для погружения для дайверов любого уровня подготовки. Новички оценят спокойные условия и красочную морскую жизнь у поверхности, в то время как опытные дайверы могут исследовать более глубокие области и наслаждаться волнением от встречи с более крупными хищниками.

Если вас пленяет вид грациозной рыбы-бабочки или вы поражены скрытным движением белоперой акулы, Chicken Reef предлагает незабываемое подводное приключение. Его богатое биоразнообразие и яркие коралловые ландшафты делают его обязательным для посещения местом для дайвинга в самом сердце Раджа Ампат, регион, известный самым высоким уровнем морского биоразнообразия на планете.

Погрузитесь в чудеса Куриного рифа, где каждый спуск таит в себе новые открытия, а невероятное разнообразие жизни под волнами приведет вас в восторг.

О курорте Meridian Adventure Dive:

Расположенный в потрясающем Раджа Ампате, Индонезия, Meridian Adventure Dive — это 5-звездочный эко-курорт PADI. Посетите наш веб-сайт: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=diveallyeararound&utm_id=scubadivermag

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@adefrutos63
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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