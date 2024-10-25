Тип участка: Живописный склон рифа

Глубина: от 5 до 20 м.

Местонахождение: Дампьер-Стритс, Раджа-Ампат, Индонезия.

Chicken Reef — одно из впечатляющих мест для погружений в Раджа-Ампат, предлагающее завораживающие впечатления для дайверов всех уровней подготовки. Расположенный в биоразнообразных водах этого индонезийского архипелага, Chicken Reef очаровывает дайверов своими потрясающими подводными пейзажами, яркой морской жизнью и спокойной атмосферой. Это склон рифа, который начинается на глубине 5 метров и постепенно спускается до глубины 20 метров, что делает его идеальным для начинающих и продвинутых дайверов.

Место может похвастаться песчаным дном, усеянным впечатляющим разнообразием мягких и твердых кораллов. По мере спуска склон рифа предлагает яркую смесь видов кораллов, предоставляя убежище бесчисленным формам морской жизни. Обрыв немного дальше от склона добавляет глубины и объема этому подводному убежищу, создавая ощущение, будто вы исследуете водный лес.

Местный гид по местам погружения Раджа Ампат Куриный риф 3

Здоровый рост кораллов простирается на 20 метров вдоль рифа, создавая красочный ландшафт, где обитают многие рифовые рыбы и беспозвоночные. Будь то наслаждение красотой нежных мягких кораллов или восхищение прочными структурами твердых коралловых образований, Chicken Reef — это визуальное пиршество.

Chicken Reef особенно знаменит своими большими косяками рыб, которые часто можно увидеть пробирающимися сквозь кораллы. Садовые угри населяют песчаное морское дно, их тонкие тела покачиваются в такт течению. Дайверы часто встречают большие косяки черных люцианов, цезий и рыб-бабочек, грациозно плавающих над рифом. Эти более мелкие рыбы, в свою очередь, привлекают хищников, что делает это место захватывающим для наблюдения за более крупными морскими видами.

Барракуды часто становятся изюминкой Chicken Reef, скользя по воде в поисках добычи. Белоперые и черноперые рифовые акулы также патрулируют риф, добавляя волнения каждому погружению. Кроме того, в этом районе часто можно увидеть охотящихся каранксов, чьи гладкие тела точно разрезают воду.

Местный гид по местам погружения Раджа Ампат Куриный риф 4

Основные моменты морского биоразнообразия

Chicken Reef — это убежище для более неуловимых и уникальных морских существ, помимо стайных рыб и хищников. Дайверы могут столкнуться со следующими:

Акулы-воббегонги: эти необычные акулы с плоским телом органично вписываются в риф благодаря своей замысловатой камуфляжной окраске, что делает наблюдение за ними особенно захватывающим.

Рыба-игла: Благодаря своему тонкому, удлиненному телу рыба-игла часто прячется среди ветвей кораллов, представляя собой восхитительный сюрприз для внимательных дайверов.

Угри и сладкогубы: Различные виды угрей, включая мурен и садовых угрей, выглядывают из расщелин в кораллах. Сладкогубы, как и их отличительные губы и смелые узоры, также являются обычным явлением.

Карликовый морской конек: эти крошечные, хорошо замаскированные морские коньки — редкая находка, но удачливые дайверы, обладающие терпением и вниманием к деталям, могут их заметить.

Плоские черви и голожаберные моллюски: Куриный риф — излюбленное место любителей макросъемки, где среди кораллов прячется множество красочных плоских червей, голожаберных моллюсков и других мелких существ.

Креветки-богомолы и крабы: в этом районе часто встречаются креветки-богомолы, известные своей яркой окраской и мощными клешнями, а также различные виды крабов, которые снуют по песчаному дну.

Рыба-скорпион: Эти мастера маскировки прячутся на рифе, замаскировавшись на фоне кораллов и песка, что делает их сложной, но полезной находкой.

Благодаря небольшой глубине, потрясающему биоразнообразию и слабым течениям Chicken Reef является идеальным местом для погружения для дайверов любого уровня подготовки. Новички оценят спокойные условия и красочную морскую жизнь у поверхности, в то время как опытные дайверы могут исследовать более глубокие области и наслаждаться волнением от встречи с более крупными хищниками.

Если вас пленяет вид грациозной рыбы-бабочки или вы поражены скрытным движением белоперой акулы, Chicken Reef предлагает незабываемое подводное приключение. Его богатое биоразнообразие и яркие коралловые ландшафты делают его обязательным для посещения местом для дайвинга в самом сердце Раджа Ампат, регион, известный самым высоким уровнем морского биоразнообразия на планете.

Погрузитесь в чудеса Куриного рифа, где каждый спуск таит в себе новые открытия, а невероятное разнообразие жизни под волнами приведет вас в восторг.

О курорте Meridian Adventure Dive:

Расположенный в потрясающем Раджа Ампате, Индонезия, Meridian Adventure Dive — это 5-звездочный эко-курорт PADI. Посетите наш веб-сайт: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=diveallyeararound&utm_id=scubadivermag