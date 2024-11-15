Местный гид по местам погружения Раджа Ампат # Риф Йенкорану

Риф Йенкорану, расположенный недалеко от деревни Йенкорану на острове Кри в Раджа Ампат, предлагает фантастическое место для дайвинга, которое подойдет всем: от любителей подводного плавания и начинающих дайверов до опытных профессионалов. Этот наклонный риф известен тем, что сочетает в себе крупные пелагические виды и более мелкую морскую жизнь, что делает его захватывающим местом для подводных исследований.

Тип: Пологий риф

Глубина: от 3 до 30 м.

Температура воды: 29/30°C

Уровень дайвера: подходит для любителей сноркелинга, новичков и опытных дайверов.

Местный гид по дайв-сайтам Раджа Ампат 3

Склон Yenkoranu Jetty начинается на небольшой глубине 3 метра, обеспечивая идеальное начало для новичков или тех, кто хочет заняться сноркелингом. По мере спуска риф постепенно спускается до максимальной глубины около 25-30 метров, предлагая доступный профиль погружения для разных уровней мастерства. Благодаря постоянно теплой воде со средней температурой 29-30 °C Yenkoranu обеспечивает комфортное погружение круглый год.

Одной из изюминок рифа Йенкорану является его близость к деревенскому причалу, привлекающему разнообразную морскую жизнь. Дайверы могут ожидать увидеть множество черноперых и белоперых рифовых акул, курсирующих мимо, особенно в более глубоких частях склона. Эти грациозные хищники — привычное зрелище, волнующее как начинающих, так и опытных дайверов.

Еще один частый гость этого места — зеленая морская черепаха. Часто их замечают поедающими твердые кораллы, выстилающие риф, эти черепахи создают мирный контраст с акулами, патрулирующими поблизости. Их медленные, размеренные движения делают их фаворитами среди подводных фотографов.

Местный гид по дайв-сайтам Раджа Ампат 4

Для счастливчиков Йенкорану также предлагает шанс редкой встречи с орляком, парящим в синеве, особенно в дни с более ясной видимостью. Эти величественные создания встречаются реже, но, когда они появляются, они создают незабываемое зрелище.

Что делает Йенкорану Reef Особенно привлекательным является разнообразие жизни, которое вы можете наблюдать за одним погружением. В то время как черноперые и белоперые акулы вызывают восторг от более крупных морских существ, дайверы и любители снорклинга также смогут полюбоваться более мелкими созданиями, устроившимися среди рифов. Стаи красочных рифовых рыбок шныряют вокруг коралловых образований, а внимательные наблюдатели могут заметить голожаберников и другую интересную макро-жизнь, скрывающуюся среди кораллов.

Уникальный склон Йенкорану и разнообразие морской жизни делают его идеальным местом для дайверов любого уровня подготовки. Новички могут наслаждаться безопасностью мелководных участков, при этом встречая впечатляющее разнообразие морской жизни. В то же время более опытные дайверы могут погрузиться глубже, чтобы исследовать более крупные виды рыб и случайных скатов-орляков. Любители подводного плавания могут наслаждаться красотой рифа, паря над мелководными коралловыми садами, которые кишат жизнью.

О курорте Meridian Adventure Dive Resort: Расположен в потрясающем районе Раджа-Ампат, Индонезия. Приключенческое погружение Меридиана это 5-звездочный эко-курорт PADI