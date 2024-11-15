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Местный гид по дайв-сайтам Раджа Ампат

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Местный гид по дайв-сайтам Раджа Ампат

Местный гид по местам погружения Раджа Ампат # Риф Йенкорану

Риф Йенкорану, расположенный недалеко от деревни Йенкорану на острове Кри в Раджа Ампат, предлагает фантастическое место для дайвинга, которое подойдет всем: от любителей подводного плавания и начинающих дайверов до опытных профессионалов. Этот наклонный риф известен тем, что сочетает в себе крупные пелагические виды и более мелкую морскую жизнь, что делает его захватывающим местом для подводных исследований.

Тип: Пологий риф

Глубина: от 3 до 30 м.

Температура воды: 29/30°C

Уровень дайвера: подходит для любителей сноркелинга, новичков и опытных дайверов.

йенкорану Риф 3
Местный гид по дайв-сайтам Раджа Ампат 3

Склон Yenkoranu Jetty начинается на небольшой глубине 3 метра, обеспечивая идеальное начало для новичков или тех, кто хочет заняться сноркелингом. По мере спуска риф постепенно спускается до максимальной глубины около 25-30 метров, предлагая доступный профиль погружения для разных уровней мастерства. Благодаря постоянно теплой воде со средней температурой 29-30 °C Yenkoranu обеспечивает комфортное погружение круглый год.

Одной из изюминок рифа Йенкорану является его близость к деревенскому причалу, привлекающему разнообразную морскую жизнь. Дайверы могут ожидать увидеть множество черноперых и белоперых рифовых акул, курсирующих мимо, особенно в более глубоких частях склона. Эти грациозные хищники — привычное зрелище, волнующее как начинающих, так и опытных дайверов.

Еще один частый гость этого места — зеленая морская черепаха. Часто их замечают поедающими твердые кораллы, выстилающие риф, эти черепахи создают мирный контраст с акулами, патрулирующими поблизости. Их медленные, размеренные движения делают их фаворитами среди подводных фотографов.

йенкорану Риф 1 1
Местный гид по дайв-сайтам Раджа Ампат 4

Для счастливчиков Йенкорану также предлагает шанс редкой встречи с орляком, парящим в синеве, особенно в дни с более ясной видимостью. Эти величественные создания встречаются реже, но, когда они появляются, они создают незабываемое зрелище.

Что делает Йенкорану Reef Особенно привлекательным является разнообразие жизни, которое вы можете наблюдать за одним погружением. В то время как черноперые и белоперые акулы вызывают восторг от более крупных морских существ, дайверы и любители снорклинга также смогут полюбоваться более мелкими созданиями, устроившимися среди рифов. Стаи красочных рифовых рыбок шныряют вокруг коралловых образований, а внимательные наблюдатели могут заметить голожаберников и другую интересную макро-жизнь, скрывающуюся среди кораллов.

Уникальный склон Йенкорану и разнообразие морской жизни делают его идеальным местом для дайверов любого уровня подготовки. Новички могут наслаждаться безопасностью мелководных участков, при этом встречая впечатляющее разнообразие морской жизни. В то же время более опытные дайверы могут погрузиться глубже, чтобы исследовать более крупные виды рыб и случайных скатов-орляков. Любители подводного плавания могут наслаждаться красотой рифа, паря над мелководными коралловыми садами, которые кишат жизнью.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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