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Экспедиции по островам Раджа Ампат

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Экспедиции по островам Раджа Ампат

Экспедиции по островам Раджа Ампат: исследуйте скрытые бухты, нетронутые пляжи и уединенные лагуны во время организованных экскурсий по островам.

Раджа Ампат, тропический рай в провинции Западное Папуа в Индонезии, славится своим завораживающим подводным миром. Хотя дайвинг часто занимает центральное место, прыжки с острова на остров через его нетронутые острова и лагуны открывают новую сторону этого пленительного архипелага. Экспедиции с прыжками с острова на остров в Раджа Ампат предлагают редкую возможность исследовать скрытые бухты, нетронутые пляжи и уединенные лагуны в одном из самых биологически разнообразных регионов на Земле.

Когда вы отправляетесь в путешествие по обширной коллекции островов Раджа Ампат, каждая остановка открывает новую часть нетронутой красоты этого региона. Этот архипелаг состоит из более чем 1,500 островов, островков и рифов; разнообразие ошеломляет. От драматических известняковых скал до пляжей с белым песком и густых джунглей, путешествие по островам здесь — это лучшее приключение для тех, кто ищет спокойствие, природную красоту и скрытые сокровища.

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Уединенные пляжи и скрытые бухты

Одной из изюминок путешествия по островам Раджа Ампат является открытие уединенных пляжей и скрытых бухт, которые в противном случае были бы недоступны. Например, Пасир Тимбул, также известный как «Волшебная песчаная отмель», — это крошечный остров, который поднимается из океана всего на несколько часов ежедневно во время отлива. Когда приливы отступают, появляется полоса нетронутого белого песка, окруженная кристально чистой водой, что обеспечивает идиллическое место для купания, принятия солнечных ванн и наслаждения захватывающими 360-градусными видами океана.

Нетронутые лагуны и скрытые пещеры

Пробираясь по лабиринту островов, вы встретите лагуны, окруженные возвышающимися известняковыми скалами, где спокойные, неглубокие воды создают идеальные условия для плавания и сноркелинга. Знаменитая смотровая площадка Пиайнемо вознаграждает вас панорамным видом на эти аквамариновые лагуны, усеянные небольшими островами и коралловыми рифами. Исследование этих лагун часто приводит к скрытым пещерам, где предприимчивые путешественники могут исследовать секретные пещеры, высеченные стихиями на протяжении тысячелетий.

Еще одно место, которое обязательно нужно посетить во время путешествия по островам, — это «Проход», соленая река, которая прорезает скалы залива Кабуи, соединяя его с регионом Пеф. Это природное явление является свидетельством геологического разнообразия Раджа Ампат и обеспечивает живописное и спокойное путешествие на лодке по потрясающим ландшафтам.

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Яркая морская жизнь на мелководных рифах

Хотя Раджа Ампат славится своим дайвингом мирового класса, многие мелководные рифы одинаково доступны для любителей подводного плавания и случайных исследователей во время туров по островам. Риф Йенкорану, например, является прекрасным местом для начинающих дайверов и любителей подводного плавания, так как его яркие коралловые сады кишат морской жизнью, такой как черепахи, черноперые акулы и разноцветные рыбы. Спокойные и мелкие воды делают его отличным местом для тех, кто хочет насладиться подводным миром, не ныряя глубоко.

Местные деревни и культурное погружение

Экспедиция по островам в Раджа Ампат будет полным только при знакомстве с местной культурой. Небольшие островные деревни, такие как Сапокренг, Арборек, Йенбуба и Йенкорану, предлагают посетителям заглянуть в традиционный образ жизни папуасов. Благодаря усилиям по сохранению морской среды на уровне общин и гостеприимной атмосфере эти деревни предоставляют возможность познакомиться с местными жителями, приобрести изделия ручной работы и узнать об их усилиях по защите окружающей морской среды. Посетители могут насладиться традиционными представлениями и свежими блюдами местного приготовления, наслаждаясь живописными окрестностями.

Путешествие по островам в Раджа-Ампате — это больше, чем просто живописная прогулка на лодке. Это приглашение соединиться с природой в ее чистейшей форме, от отдаленных пляжей и секретных лагун до ярких коралловых рифов, окаймляющих каждый остров. Ныряние в аквамариновые воды или поход по покрытым джунглями холмам — архипелаг оставит неизгладимый след в вашей душе. Исследуйте Раджа-Ампат в экспедиции по прыжкам по островам и раскройте секреты этой мистической земли, где приключения встречаются с безмятежностью на каждом шагу.

О курорте Meridian Adventure Dive Resort: Расположен в потрясающем районе Раджа-Ампат, Индонезия. Приключенческое погружение Меридиана это 5-звездочный экокурорт PADI.

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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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