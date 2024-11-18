Дюгони замечены на мысе Кри

Когда люди думают о Раджа Ампат, они часто думают о его ярких коралловых рифах и разнообразной морской жизни. Однако мало кто знает, что этот райский остров также является убежищем для одного из самых неуловимых и находящихся под угрозой исчезновения существ Индонезии — дюгоня. Эти нежные морские млекопитающие зависят от спокойных заливов Раджа Ампат и обширных лугов морской травы, которые предлагают им идеальную среду обитания для питания и укрытия.

Редкое и захватывающее зрелище в водах Раджа-Ампат сегодня утром 23 октября 2024 г.

Дюгони, обычно называемые «морскими коровами», медленно пасутся на морской траве и являются родственниками ламантинов. Несмотря на свою миролюбивую натуру, эти животные сталкиваются со значительными угрозами. Популяция дюгоней, обитающая по всему Индо-Тихоокеанскому региону, резко сократилась за последние десятилетия, в первую очередь из-за разрушения среды обитания, деятельности человека и незаконного рыболовства. В Индонезии, где дюгони когда-то процветали, их численность сократилась до тревожной оценки менее 1,000 особей.

Морская трава является основным источником пищи для дюгоня, и эти экосистемы жизненно важны для поддержания здоровой прибрежной среды. Луга морской травы помогают стабилизировать дно океана, уменьшают прибрежную эрозию и служат питомниками для многих морских видов. Дюгони играют важную роль в поддержании этих мест обитания, поедая морскую траву, что предотвращает чрезмерный рост и позволяет питательным веществам эффективно циркулировать по экосистеме.

К сожалению, загрязнение, чрезмерный вылов рыбы и развитие прибрежных зон серьезно угрожают лугам морской травы Индонезии. Неустойчивые методы рыболовства, такие как динамит и цианид, еще больше деградировали эти места обитания. По мере исчезновения зарослей морской травы исчезает и основной источник пищи дюгоня, что приближает этот вид к вымиранию.

Несмотря на их историческое присутствие в Индонезии, научная информация о дюгонях пока недоступна. Мало что известно об их поведении, численности или конкретных закономерностях распространения. Известно, что дюгони являются высоко мигрирующими, перемещаясь через прибрежные районы в поисках пищи, но отслеживание их перемещений и понимание тенденций их популяции затруднено из-за отсутствия комплексных исследований. Этот недостаток данных затрудняет усилия по сохранению, затрудняя эффективную защиту вида.

В Индонезии дюгони имеют культурное значение и вплетены в традиционные истории. Многие древние мифы рассказывают истории о женщинах, которые заходили в море и превращались в дюгоней, связывая людей с этими морскими животными в фольклоре. Считается, что ранние моряки, которые видели дюгоней, также внесли свой вклад в миф о русалках, видя их силуэты в воде и принимая их за мистических существ. По сей день в местной папуасской общине Раджа Ампат дюгоней называют «русалками», и их редкие встречи празднуются.

В отличие от многих регионов Индонезии, которые подверглись чрезмерному развитию, Раджа Ампат остался относительно нетронутым, в первую очередь благодаря своей приверженности устойчивому туризму и охране природы. Богатые питательными веществами воды региона впадают в мелководные, окаймленные мангровыми зарослями заливы, создавая обширные луга морской травы, где дюгони могут кормиться и жить. Эти среды обитания имеют решающее значение для их выживания, и защита этих территорий помогла Раджа Ампат стать одним из немногих мест, где дюгоней все еще можно увидеть в дикой природе.

Местные сообщества и дайвинг-курорты в Раджа-Ампате играют важную роль в сохранении среды обитания дюгоней. Многие компании экотуризма, такие как Meridian Adventure Dive, активно участвуют в защите морской среды. Эти организации тесно сотрудничают с местными гостевыми домами и продвигают устойчивые методы, которые помогают защитить хрупкие экосистемы, на которые полагаются дюгони.

Дюгони — крупные, нежные существа, достигающие 3 метров в длину и веса 400 килограммов. Они застенчивы и неуловимы, несмотря на свои размеры, предпочитая питаться морской травой в тихих, мелких водах. Дюгони используют свои хвосты в форме хвостового плавника и ласты в форме весла, чтобы грациозно плавать, их часто принимают за маленьких китов из-за их внешнего вида. Интересно, что дюгони более тесно связаны со слонами, чем с другими морскими животными, разделяя столь же долгую продолжительность жизни, которая может достигать 70 лет без вмешательства человека.

Дюгони, как правило, одиночные животные, иногда их можно увидеть парами мать-детеныш. У самок дюгоней медленный репродуктивный цикл, они вынашивают детеныша в течение года, а детеныш остается с матерью до 18 месяцев. Эти длительные репродуктивные интервалы и зависимость вида от определенных мест обитания делают дюгоней уязвимыми к изменениям окружающей среды.

Наблюдения за дюгонями в Раджа-Ампате редки, но когда они случаются, то оставляют неизгладимое впечатление. Дюгони могут оставаться под водой до шести минут, всплывая на поверхность за воздухом, прежде чем снова нырнуть, чтобы пощипать водоросли. Такое поведение дает наилучшие шансы заметить этих неуловимых млекопитающих во время сноркелинга или дайвинга.

Поскольку ареал обитания дюгоней сокращается из-за деятельности человека, эти существа стали более мобильными, перемещаясь между защищенными бухтами в поисках пищи. Однако их медленная скорость размножения и сокращающаяся среда обитания делают все более сложной задачу обеспечения их долгосрочного выживания.

Для того чтобы дюгони снова процветали в водах Индонезии, необходимы более строгие правила по защите среды обитания, устойчивые методы рыболовства и повышение осведомленности общественности. Раджа Ампат остается маяком надежды, демонстрируя, как подход к сохранению, основанный на сообществе, может защитить исчезающие виды, одновременно способствуя устойчивому развитию. Продолжая эти усилия, есть надежда, что дюгони продолжат украшать воды Индонезии на протяжении поколений.

О курорте Meridian Adventure Dive:

Расположен в потрясающем Раджа Ампате, Индонезия. Приключенческое погружение Меридиана это 5-звездочный экокурорт PADI.