Погружение Раджа Ампат с Meridian Adventure Dive

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.







https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/

https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/

https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/

https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830

https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo





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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.