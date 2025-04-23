Фестиваль Дайв Дауин

Фестиваль Dive Dauin и конкурс подводной фотографии

Фестиваль Dive Dauin, с момента своего основания в 2021 году, всего за несколько коротких лет стал самым богатым и вскоре станет крупнейшим на Филиппинах международно признанным «конкурсом подводной макросъемки и широкоугольной фотографии», с призовым фондом более 10,000 XNUMX долларов США и призами. Конкурс проводится в июне каждого года на острове Негрос-Ориентал, первоклассном месте для любителей грязевой рыбалки, где можно увидеть бесчисленные виды голожаберников, креветок, морских коньков-крабов, рыб-призраков и множество других мелких существ, которых можно найти на рифах, разбросанных вдоль склонов с черным песком. Плюс более крупная мегафауна и кораллы.

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Вдоль береговой линии были созданы морские заповедники для сохранения рифов и водорослей. Это важные места кормления черепах и дома для других уникальных существ, населяющих эти воды, где обитают 29 из 33 известных видов рыб-лягушек (специальный выпуск BBC Planet Earth 2-episode 1 Frog Fish был снят на рифе AivyMaes Divers Resort House, известном как морской заповедник Población 40 Dauin North, находящийся под защитой уже более XNUMX лет). Правила дайвинга строго соблюдаются, и судьи дисквалифицируют фотографов, если на их снимках видны следы манипуляции или стресса животных.

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Для тех, кто жаждет широкого угла обзора или более крупной морской жизни, крошечный остров Апо, расположенный всего в 35 минутах езды на лодке (5 км) от берегов Дауина, был назначен морской охраняемой территорией (MPA) с 1982 года. В 1982 году морской ученый, доктор Анхель Алькала, выросший в этом регионе, убедил несколько скептически настроенных местных жителей, что создание охраняемой территории принесет пользу близлежащему рыболовству. Его теория заключалась в том, что взрослая рыба будет выходить из охраняемой территории в окружающую территорию, где охраняемая территория служит убежищем для рыбы, чтобы сбежать, созреть и нереститься.

Рыба, нерестящаяся в охраняемой зоне, производит личинок, которые переносятся течениями в другие сообщества на рифе. Настоящая история успеха в деле сохранения морской среды на Филиппинах, это старейшая непрерывная охраняемая морская зона на Филиппинах. Она помогла превратить фестиваль Dive Daiun в рай для макросъемки и широкоугольной съемки!

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Этот крошечный, маленький остров сыграл важную роль в формировании усилий по сохранению морской среды всей страны. Таков был успех общественного заповедника, который был создан здесь, вдохновив на подобные проекты по всем Филиппинам и даже по всему миру, как прямой результат, в настоящее время на Филиппинах существует более 1,500 небольших морских охраняемых территорий, созданных местными сообществами, которые хотели подражать успеху острова Апо. Как прямой результат успешной реализации MPA, дайвинг-туризм расцвел, и Филиппины теперь постоянно голосуют как место для дайвинга № 1 в мире, как прямой результат.

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Конкурс Dive Dauin Festival (первоначально называвшийся Dive 7) несет в себе мощный общественный устойчивый экологический посыл, в котором местные жители, местные дайв-магазины, департамент туризма, местные LGU и дайв-курорты работают вместе, чтобы организовать уборку как вдоль берега, так и под водой, привнося уникальный взгляд на событие. Даже трофеи сделаны из переработанных и вторично переработанных материалов.

Операторы Dive относятся к конкурсу очень серьезно и стремятся помочь своим клиентам «выиграть» категорию и стать курортом номер один для фотографов. Они делают все возможное, не нарушая экосистему, чтобы помочь своим клиентам победить! Никто не относится к этому серьезнее, чем Курорт Серебряный Риф, который проводит множество семинаров с участием известных, удостоенных наград подводных фотографов перед началом мероприятия и может похвастаться оборудованием для подводной фотосъемки мирового класса, что делает его предпочтительным местом проведения мероприятий для профессиональных фотографов.

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Дайв-гиды также обучаются фотографами, которые учат их, как обнаружить идеальный объект, от самого маленького существа до идеального широкоугольного снимка или снимка поведения животного. Дайв-гиды, обученные этой специальности, называются «наблюдателями» и относятся к своей профессии очень серьезно, тщательно охраняя секретные местоположения «редчайших существ» и делясь ими только с клиентами, что делает выбор курорта для бронирования до мероприятия очень важным.

Естественно, лучшие из лучших наблюдателей резервируются задолго до соревнований. В качестве альтернативы, Курорт для дайверов AivyMaes обслуживает как новичков, так и профессионалов, предлагая доступный вариант с пребыванием в погружении как для новичков, так и для профессионалов с пакетами, которые не нарушат ваш бюджет, и нанимая профессионально обученных «наблюдателей за животными», которые сделают все возможное, чтобы помочь своим клиентам победить. Конкуренция перекинулась на «наблюдателей за животными», и каждый стремится стать лучшим и добиться победы своего клиента/курорта!

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Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подводным фотографом, новичком или кем-то средним, фестиваль Dive Dauin предлагает что-то для каждого, с более крупными и лучшими призами, которые можно выиграть каждый год; в сочетании с «дайвингом мирового класса» это обязательное событие для вашего дайв-календаря. (Более подробную информацию см. в журнале Scuba Diver Magazine ANZ, выпуск 73)