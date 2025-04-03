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Погрузитесь за пределы обыденности с тремя эпическими экспедициями

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Погрузитесь за пределы обыденности с тремя эпическими экспедициями

2025: ваш год погружения за пределы обыденности с Dancing Wind Liveaboard

Дайверы, искатели приключений, подводные исследователи! Вы готовы отказаться от проторенных троп и окунуться в сердце скрытых подводных сокровищ Индонезии? В Dancing Wind Liveaboard мы создаем маршрут 2025 года, который не столько для галочки, сколько для разжигания вашей страсти к глубинам. Мы выходим за рамки привычного, за пределы Раджа-Ампат (хотя мы все еще любим его!) и в царства Хальмахеры, залива Чендраваси и залива Тритон.

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Погрузитесь за пределы обыденности с 3 эпическими экспедициями 6

Июль: китовые акулы и нетронутые тайны залива Сендраваси

Представьте себе скольжение рядом с кроткими гигантами, китовыми акулами, в их естественной игровой зоне. Именно это вы испытаете в заливе Cendrawasih в июле. Мы предлагаем два уникальных путешествия:

  • Маноквари — Биак: Погрузитесь в самое сердце морских чудес Чендравасиха, завершив свое приключение в оживленном городе Биак. (8–18 июля 2025 г.)
  • Биак — Маноквари: Испытайте магию наоборот, исследуя те же захватывающие дух места с новой точки зрения. (21–31 июля 2025 г.)

Аэропорт: Маноквари (MKW) и Биак (BIK).

Cendrawasih — захватывающий рай для тех, кто ищет подлинного взаимодействия с разнообразной морской жизнью. Этот потрясающий регион отличается яркими коралловыми рифами, которые служат убежищем для множества красочных видов рыб, создавая подводный калейдоскоп. Среди этих природных чудес величественное присутствие китовых акул, грациозно скользящих по прозрачным бирюзовым водам, привлекая дайверов и любителей снорклинга со всего мира. Уникальная экосистема также включает в себя различных других диких животных, таких как манты и морские черепахи, что делает Cendrawasih обязательным местом посещения для любителей природы и искателей приключений.

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Погрузитесь за пределы обыденности с 3 эпическими экспедициями 7

Август: Хальмахера Корона: Пересечение чудес

Август предлагает захватывающую экспедицию, путешествие, которое проведет вас через некоторые из самых разнообразных мест для дайвинга в Индонезии. Мы отправляемся в путешествие из Соронга в Битунг, которое включает:

  • Калейдоскопические рифы Мисула.
  • Нетронутая красота Хальмахеры.
  • Всемирно известный дайвинг в проливе Лембех.

Аэропорт Соронг (SOQ) и/или Манадо Битунг (BTJ)

А для тех, кто хочет испытать все это в обратном порядке, мы предлагаем обратный путь из Битунга в Соронг. Этот переход — настоящая мечта исследователя, шанс увидеть все многообразие подводного мира Индонезии.

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Погрузитесь за пределы обыденности с 3 эпическими экспедициями 8

Декабрь: Скрытые сокровища залива Тритон: для настоящих ценителей дайвинга

Теперь, для тех из вас, кто видел все это и жаждет следующего уровня дайвинг-приключений, декабрь открывает Triton Bay. Здесь мы действительно окунемся в мир необычного. Мы проводим два последовательных тура:

  • Соронг — Каймана: Откройте для себя южные пределы Мисоол и погрузитесь в нетронутую красоту залива Тритон.
  • Из Каймана в Соронг: Откройте для себя эти невероятные места еще раз, но под новым углом.

Залив Тритон — это царство подводных драгоценностей:

  • Сады мягких кораллов, пестрящие красками.
  • Частые встречи с китовыми акулами.
  • «Ходячие акулы» Эполетные акулы.
  • Эндемичные виды, не встречающиеся больше нигде.
  • Нетронутые массовым туризмом рифы.

Это дайвинг для ценителей, для дайверов, которые ищут редкое, уникальное, незабываемое.

ТЕНДЕРНАЯ ЛОДКА 8
Погрузитесь за пределы обыденности с 3 эпическими экспедициями 9

Dancing Wind: ваш дом для незабываемых приключений

At Дайвинг-сафари Dancing Wind, мы не просто доставим вас к невероятным местам для дайвинга; мы создаем впечатления. Наше судно создано для комфорта и приключений:

  • Просторные и комфортабельные каюты.
  • Специальная палуба для дайвинга, оборудованная для беспрепятственного погружения.
  • Опытная и увлеченная команда.
  • Изысканные блюда, которые поднимут вам настроение и придадут сил для приключений.
  • Для более длительного пребывания на дне доступен нитрокс.
  • Специальные камеры для запечатления волшебных моментов.
  • Большая затененная солнечная терраса.

«Погрузитесь в незабываемое приключение, где каждый момент — это путешествие открытий и шанс наладить значимую связь с завораживающим подводным миром. Наши гибкие варианты кают рассчитаны на тех, кто хочет получить доступный, но роскошный опыт. Выбирайте из наших захватывающих вариантов трехместных кают, которые предлагают невероятную ценность, приглашая вас исследовать и создавать неизгладимые воспоминания под волнами!»

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Готовы выйти за рамки обыденности?

2025 год — ваш год, чтобы исследовать скрытые чудеса Индонезии с Dancing Wind Liveaboard. Места ограничены, и эти уникальные маршруты быстро заполняются. Не упустите свой шанс стать частью чего-то действительно необычного.

PS Если вы устали от однообразных мест для дайвинга, если вы жаждете приключений и открытий, Dancing Wind — ваш билет к самым скрытым сокровищам подводного мира».

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark @mostafametwally1 #askmark привет, Марк. Не мог бы ты снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях. Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо #scuba #scubadiving #scubadiver Скидка 15% на международные предложения eSIM Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark
@mostafametwally1
#askmark привет Марк. Можешь снять видео о том, как обращаться с клапанами и коллектором на двухцилиндровых двигателях? Трудно запомнить, в какую сторону открывать клапаны, и легко ошибиться, особенно в экстренных ситуациях. Спасибо
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как работают клапаны на двухцилиндровых двигателях? #askmark

@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

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