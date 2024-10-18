Хорошие новости – Терновый венец Морская звезда

У нас есть захватывающие новости с потрясающего места погружения Миоскон в Раджа Ампат. После месяцев наблюдения за популяцией морских звезд Терновый венец (COTS) наши согласованные усилия, похоже, приносят плоды. Мы извлекли 33 звезды Терновый венец из этого района во время специального погружения в апреле. В конце сентября, при повторном посещении места, были найдены только две! Это значительное снижение численности говорит о том, что ситуация находится под контролем.

Почему морская звезда Терновый венец вызывает беспокойство?

COTS являются естественной частью экосистем коралловых рифов, но когда их численность резко возрастает, они могут нанести ущерб. Эти морские звезды питаются коралловыми полипами, которые в больших концентрациях могут нанести значительный ущерб кораллам, что приводит к деградации рифа. Вспышки COTS могут быть вызваны такими факторами, как загрязнение питательными веществами и повышение температуры океана, которые влияют на здоровье кораллов и делают их более уязвимыми для этих прожорливых хищников.

Миоскон, известный своими красочными кораллами и невероятными косяками рыб, стал центром природоохранных мероприятий. В апреле мы заметили всплеск COTS на этом участке, что привело к быстрым действиям. Были организованы работы по удалению, чтобы смягчить дальнейший ущерб кораллам и предотвратить полномасштабную вспышку. В ходе этой операции было удалено в общей сложности 33 морских звезды.

Во время нашего погружения в сентябре количество звезд составило всего две звезды, что является многообещающим признаком того, что принятые меры работают. Постоянный мониторинг, ответственные методы погружения и поддержание здоровой рифовой системы — все это способствовало стабилизации ситуации. Хотя мы сохраняем бдительность, резкое сокращение численности указывает на то, что вспышка на данный момент находится под контролем.

Хотя текущая ситуация выглядит многообещающей, мы знаем, что экосистемы хрупкие и динамичные. Мы продолжим следить за популяцией COTS на Миоскон и другие места погружения вокруг Раджа Ампат. Наша команда готова действовать быстро, если это необходимо, чтобы сохранить здоровье рифов.

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