Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin

Дайвинг в грязи — ведущая отрасль в Дауине, где находится несколько морских заповедников и множество удивительных мест для дайвинга, кишащих живыми существами.

Крис Хайем (генеральный директор Sea Explorer's Philippines) основал первый дайвинг-курорт в Дауине в 1986 году и начал продвигать разнообразных морских обитателей побережья.

Very soon after macro фотография enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Вдоль черных вулканических берегов Дауина расположено более 20 мест для дайвинга. Все они находятся совсем рядом с AivyMaes Divers Resort.

Начиная с севера на юг, я мог бы описать все замечательные места для дайвинга, такие как Майнит, Сан-Мигель – на север и юг, Талисай, Сахара-Пойнт, Бонетс-Корнер, Святилище Дауин – на север и юг, Джинама-Пойнт, Бахура и Пирамиды, но одно из них заслуживает особого упоминания – Масаплод – на север и юг.

Это конкретное место для погружения предлагает одно из самых разнообразных мест обитания. Здесь можно увидеть множество видов, включая морских коньков, несколько видов рыб-лягушек (одни из моих любимых), вондерпусов, мимических и сине-кольцевых осьминогов. Короче говоря, это необыкновенное место.

Еще одно из самых впечатляющих мест для дайвинга в этом районе — риф AviyMaes Divers Resort House, который находится прямо перед курортом и может быть выполнен как очень удобное погружение с берега. Погружение на рифе Дауин-Нт/автомобильных затонувших автомобилях — это место, где снимался специальный эпизод 2 «Планета Земля 2», посвященный рыбам-лягушкам, с двумя большими рыбами-лягушками Коммерсона, расположенными близко друг к другу.

Апо-Айленд

Но Дауин — это не только дайвинг в грязи. Остров Апо находится всего в 30 минутах езды на лодке от побережья Дауина. С 1982 года остров является охраняемой морской территорией (MPA). Это стало возможным благодаря усилиям морского ученого доктора Анхеля Алькалы.

Он вырос в этом регионе и убедил несколько скептически настроенных местных жителей, что создание охраняемой территории принесет пользу окружающим рыбным хозяйствам, по сути, создав первую охраняемую морскую территорию на Филиппинах. Дауин вскоре последовал его примеру, как и многие другие направления в Висайях, создав то, что сегодня является мировым раем для макросъемки и местом для дайвинга с широким углом обзора.

Для тех, кто любит величественные и красочные рифы, полные мягких кораллов, населенных морскими черепахами и пелагическими рыбами разных видов, остров Апо, примерно в 12 км от Дауина, — это то место, куда нужно поехать. Это культовое место для дайвинга и одно из самых известных на Филиппинах, часто входящее в топ лучших мест для дайвинга в мире.

Здоровые рифы вокруг острова Апо могут похвастаться более чем 400 зарегистрированными видами кораллов — это 65% кораллов мира, найденных в одном месте! На этом острове есть несколько мест для дайвинга, которые проводятся в соответствии с течениями дня, например, знаменитый Рок-Пойнт — восточный и западный, Мамса-Пойнт, Когон-Балуарте, Чапел-Пойнт, Коконат-Пойнт, Карс-энд-Тирс-Пойнт и другие.

AivyMaes Divers Resort предлагает однодневную экскурсию, которая проходит на традиционной местной лодке с удобными сиденьями и ванной комнатой на борту. Вы насладитесь 3 погружениями на острове. В стоимость включен завтрак, обед и напитки, и вы вернетесь на курорт около 4 часов вечера, таким образом завершив прекрасный день с воспоминаниями, полными подводных образов.

Помимо острова Апо, дайвинг-центр также организует ночные погружения и погружения в Черноводье по запросу.

Приключения наверху

Но дайвинг здесь не ограничивается только этим. Вы также можете посетить старую церковь, рынок, водопады Касароро, отправиться в поход в горы, посетить пляжи с черным песком и пляжи с белым песком в южной части Дауина в Замбоангуите и Сиатоне, а также пляжи Апо, где можно заняться сноркелингом во всех этих местах.

Прогулка по Дауину очень интересна, и вы можете насладиться превосходной кухней в ресторанах и барах, таких как Lokal Resto, Anahaw, Soga и Frontemare, а также изысканной итальянской пиццерией, расположенной прямо на пляже Дауина. Если у вас есть время, я также рекомендую посетить Думагете, чтобы увидеть его набережную и рынок, где можно попробовать восхитительные морепродукты, выловленные в этом районе.

Короче говоря, я настоятельно рекомендую это легкодоступное место для дайвинга. Если вы хотите непринужденную атмосферу в стиле «порадуйте себя», я настоятельно рекомендую остановиться в Курорт для дайверов AivyMaes с размещением от Deluxe Ac с собственной ванной комнатой, Native Style Beach Huts или Dorm Style native хижины есть что-то для всей семьи, путешествующей пары или одиночного путешественника, что не нарушит ваш бюджет. Для индивидуального личного опыта, от приветствия, до прощания, напишите нам по адресу aivymaesdivers@gmail.com .