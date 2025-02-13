Подписки на журналы
Удалить рекламу за 3 фунта стерлингов в месяц
Вход

Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin

Следите за нами в Google Новостях
Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку
Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin

Дайвинг в грязи — ведущая отрасль в Дауине, где находится несколько морских заповедников и множество удивительных мест для дайвинга, кишащих живыми существами.

Крис Хайем (генеральный директор Sea Explorer's Philippines) основал первый дайвинг-курорт в Дауине в 1986 году и начал продвигать разнообразных морских обитателей побережья.

Very soon after macro фотография enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

DSC 6970
Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin 5

Вдоль черных вулканических берегов Дауина расположено более 20 мест для дайвинга. Все они находятся совсем рядом с AivyMaes Divers Resort.

Начиная с севера на юг, я мог бы описать все замечательные места для дайвинга, такие как Майнит, Сан-Мигель – на север и юг, Талисай, Сахара-Пойнт, Бонетс-Корнер, Святилище Дауин – на север и юг, Джинама-Пойнт, Бахура и Пирамиды, но одно из них заслуживает особого упоминания – Масаплод – на север и юг.

Это конкретное место для погружения предлагает одно из самых разнообразных мест обитания. Здесь можно увидеть множество видов, включая морских коньков, несколько видов рыб-лягушек (одни из моих любимых), вондерпусов, мимических и сине-кольцевых осьминогов. Короче говоря, это необыкновенное место.

Еще одно из самых впечатляющих мест для дайвинга в этом районе — риф AviyMaes Divers Resort House, который находится прямо перед курортом и может быть выполнен как очень удобное погружение с берега. Погружение на рифе Дауин-Нт/автомобильных затонувших автомобилях — это место, где снимался специальный эпизод 2 «Планета Земля 2», посвященный рыбам-лягушкам, с двумя большими рыбами-лягушками Коммерсона, расположенными близко друг к другу.

DSC 7429
Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin 6

Апо-Айленд

Но Дауин — это не только дайвинг в грязи. Остров Апо находится всего в 30 минутах езды на лодке от побережья Дауина. С 1982 года остров является охраняемой морской территорией (MPA). Это стало возможным благодаря усилиям морского ученого доктора Анхеля Алькалы.  

Он вырос в этом регионе и убедил несколько скептически настроенных местных жителей, что создание охраняемой территории принесет пользу окружающим рыбным хозяйствам, по сути, создав первую охраняемую морскую территорию на Филиппинах. Дауин вскоре последовал его примеру, как и многие другие направления в Висайях, создав то, что сегодня является мировым раем для макросъемки и местом для дайвинга с широким углом обзора.

DSC 8104
Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin 7

Для тех, кто любит величественные и красочные рифы, полные мягких кораллов, населенных морскими черепахами и пелагическими рыбами разных видов, остров Апо, примерно в 12 км от Дауина, — это то место, куда нужно поехать. Это культовое место для дайвинга и одно из самых известных на Филиппинах, часто входящее в топ лучших мест для дайвинга в мире.

Здоровые рифы вокруг острова Апо могут похвастаться более чем 400 зарегистрированными видами кораллов — это 65% кораллов мира, найденных в одном месте! На этом острове есть несколько мест для дайвинга, которые проводятся в соответствии с течениями дня, например, знаменитый Рок-Пойнт — восточный и западный, Мамса-Пойнт, Когон-Балуарте, Чапел-Пойнт, Коконат-Пойнт, Карс-энд-Тирс-Пойнт и другие.

AivyMaes Divers Resort предлагает однодневную экскурсию, которая проходит на традиционной местной лодке с удобными сиденьями и ванной комнатой на борту. Вы насладитесь 3 погружениями на острове. В стоимость включен завтрак, обед и напитки, и вы вернетесь на курорт около 4 часов вечера, таким образом завершив прекрасный день с воспоминаниями, полными подводных образов.

Помимо острова Апо, дайвинг-центр также организует ночные погружения и погружения в Черноводье по запросу.

DSC 7236
Множество тварей в Muck Diving Hotspot Dauin 8

Приключения наверху

Но дайвинг здесь не ограничивается только этим. Вы также можете посетить старую церковь, рынок, водопады Касароро, отправиться в поход в горы, посетить пляжи с черным песком и пляжи с белым песком в южной части Дауина в Замбоангуите и Сиатоне, а также пляжи Апо, где можно заняться сноркелингом во всех этих местах.

Прогулка по Дауину очень интересна, и вы можете насладиться превосходной кухней в ресторанах и барах, таких как Lokal Resto, Anahaw, Soga и Frontemare, а также изысканной итальянской пиццерией, расположенной прямо на пляже Дауина. Если у вас есть время, я также рекомендую посетить Думагете, чтобы увидеть его набережную и рынок, где можно попробовать восхитительные морепродукты, выловленные в этом районе.

Короче говоря, я настоятельно рекомендую это легкодоступное место для дайвинга. Если вы хотите непринужденную атмосферу в стиле «порадуйте себя», я настоятельно рекомендую остановиться в  Курорт для дайверов AivyMaes с размещением от Deluxe Ac с собственной ванной комнатой, Native Style Beach Huts или Dorm Style native хижины есть что-то для всей семьи, путешествующей пары или одиночного путешественника, что не нарушит ваш бюджет. Для индивидуального личного опыта, от приветствия, до прощания, напишите нам по адресу aivymaesdivers@gmail.com .

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@timpell49 #AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом? #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

@timpell49
#AskMark Марк, отличное видео, мне нравится ваш контент. Недавно я провел гидроиспытание своего баллона, он был заполнен воздухом. Как долго можно держать воздух в баллоне перед использованием? А в дайвинг-центре можно слить воздух и заправить его найтроксом?
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41ODI2RjhGOTVBODI2NDE5

Как долго можно удерживать воздух в баллоне? #AskMark #scubadiving

Полный список дайвинг-шоу со ссылками: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18–26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок) 1–2 ФЕВРАЛЯ: Duikvaker 21–23 ФЕВРАЛЯ: European Dive Show (EUDI) 21–23 ФЕВРАЛЯ: Diving Resort Travel (DRT) Show, Малайзия 1–2 МАРТА: GO Diving Show (The UK Dive Show) 15–16 МАРТА: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia 28–30 МАРТА: Mediterranean Diving Show 4–6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX) 22–25 МАЯ: Thailand Dive Expo (TDEX) 31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Scuba Show 13–15 ИЮНЯ: Malaysia International Dive Expo (MIDE) 6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ 17-19 ОКТЯБРЯ: Разговоры о дайвинге 11-14 НОЯБРЯ: Шоу DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Дайвинг с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в наших брендах ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций для каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования. 00:00 Введение 01:35 Реклама Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 GO Diving Show UK 06:24 ADEX OZTek 07:06 Mediterranean 07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 Scuba Show 09:36 MIDE 10:06 GO Diving ANZ 11:09 Diving Talks 11:58 DEMA

Полный список дайвинг-шоу со ссылками:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 ЯНВАРЯ: Boot Düsseldorf (Международная выставка лодок)
1-2 ФЕВРАЛЯ: Дуйквакер
21-23 ФЕВРАЛЯ: Европейское дайвинг-шоу (EUDI)
21-23 ФЕВРАЛЯ: Выставка Diving Resort Travel (DRT), Малайзия
1-2 МАРТА: GO Diving Show (Шоу дайвинга в Великобритании)
15-16 МАРТА: Океанический фестиваль ADEX / OZTek Australia
28-30 МАРТА: Средиземноморское дайвинг-шоу
4-6 АПРЕЛЯ: Asia Dive Expo (ADEX)
22–25 МАЯ: выставка дайвинга в Таиланде (TDEX)
31 МАЯ – 1 ИЮНЯ: Шоу подводного плавания
13-15 ИЮНЯ: Малайзийская международная выставка дайвинга (MIDE)
6-7 СЕНТЯБРЯ: Шоу GO Diving ANZ
17-19 ОКТЯБРЯ: беседы о дайвинге
11-14 НОЯБРЯ: Выставка DEMA

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.
00: 00 Введение
01:35 Реклама Scuba.com
02:35 Дуйквакер
03:15 ЕСДИ
04:23 по времени ДРТ
05:04 GO Diving Show Великобритания
06:24 АДЕКС ОЗТек
07:06 Средиземноморье
07:34 АДЕКС
08:21 ТДЭКС
08:51 Шоу подводного плавания
09:36 МИДЕ
10:06 GO Diving ANZ
11:09 Беседы о дайвинге
11:58 ДЕМА

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

Предстоящие дайвинг-шоу в 2025 году #scubadiving #diveshow

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше, чтобы поддержать канал. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

Американский дайвер Баррингтон Скотт установил подтвержденный мировой рекорд Гиннесса по самому быстрому времени погружения с аквалангом на всех семи континентах. Городской совет Картахены заявил, что готовится ужесточить доступ к системе Куэва-дель-Агуа (водная пещера) на юге Испании после смерти 37-летней женщины-дайвера там 18 января. А строитель подводной среды обитания только что продлил рекорд по самому длительному времени, проведенному под водой.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

Стать фанатом: https://www.scubadivermag.com/join

ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
НАШИ САЙТЫ

Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры подводного снаряжения.
Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости подводного плавания, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях.
Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
-------------------------------------------------- ---------------------------------
СЛЕДУЙТЕ НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СМИ

ФЕЙСБУК: https://www.facebook.com/scubadivermag
Твиттер: https://twitter.com/scubadivermag
ИНСТАГРАМ: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yNkZBOTQyMkYxQkQyMzc2

Испанская пещера закрыта после несчастного случая #подводное плавание #подкаст #новости

Подписаться

БУДЕМ НА СВЯЗИ!

Получайте еженедельный обзор всех новостей и статей Divernet. Маска для подводного плавания
Мы не спамим! Прочтите наш политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Подписаться
Уведомление о
гость

0 Комментарии
По голосам
Новые Старые
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Недавние комментарии
микрофон: Четверо дайверов погибли после того, как их засосало в трубу
Аль-Каталфумо: Гибель кораллов в Карибском море
Эйдан Карлей: Пещерный дайвер выжил в воздушной яме 60 часов
Даррен: Можно ли нырять с аквалангом после инсульта?
Саймон Уолш: Гибель кораллов в Карибском море
Cвежие новости
Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте Австралийский тур Ocean Film Festival 2025 стартует в марте
U-352 - кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине U-352 - кораблекрушение во время Второй мировой войны в Северной Каролине
Различные мнения повлияют на действия по борьбе с изменением климата в первом в истории национальном опросе Различные мнения повлияют на действия по борьбе с изменением климата в первом в истории национальном опросе
Еще один горбатый кит освобожден у берегов острова Скай Еще один горбатый кит освобожден у берегов острова Скай
IPO ударило по британскому дайверу в Комодо Кристал Рок IPO ударило по британскому дайверу в Комодо Кристал Рок
Смотреть Погружение в темноту с Suunto Смотреть Погружение в темноту с Suunto
Свяжитесь с нами:
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Фотографии без указания авторства на этом сайте являются собственностью фотографа.
Свяжитесь с журналом DIVER для получения информации.
Facebook X-твиттер Instagram Youtube Потоки
Copyright 2025 Рорк Медиа Лимитед, Все права защищены.
Подарочные подписки
Подпишитесь за 3 фунта стерлингов в месяц