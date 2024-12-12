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Отмечаем награду «Выбор читателей журнала Scuba Diving 2025»

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Ключ Энтони

Отдаем должное совершенству в кулинарии, дайвинге и многом другом!

История курорта Anthony's Key Resort в Роатане всегда была историей гармоничного сочетания: здесь пышные зеленые склоны холмов встречаются с мерцающим Карибским морем, а гости со всего мира находят спокойствие и приключения в одном необыкновенном месте. 

Мы рады поделиться этим Выбор читателей журнала Scuba Diving 2025 года признали нашу преданность предоставлению исключительных, связанных с природой впечатлений, дав нам в общей сложности 13 наград. В частности, мы заняли первое место в категории «Качество ресторана», что является свидетельством нашей приверженности обеспечению того, чтобы каждый аспект вашего пребывания удовлетворял как тело, так и душу.

Неповторимый кулинарный опыт

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Наши обеды на месте всегда были направлены на то, чтобы подчеркнуть суть карибских вкусов — свежих, ярких и ответственно отобранных. Помимо первого места в категории «Качество ресторана», эти награды подтверждают наши постоянные усилия по развитию и улучшению наших кулинарных предложений. С возвышенного ля карт опыт в Ankor Seafood Grill к нашим освежающим тропическим напиткам и коктейлям, подаваемым у бассейна или Бар и лаундж Frangipaniмы стремимся предоставлять блюда, которые дополнят каждый момент вашего пребывания.

Традиция совершенства в дайвинге

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Превосходное расположение Anthony's Key Resort вблизи второго по величине барьерного рифа в мире — Мезоамериканского барьерного рифа — является центральным для нашей идентичности. Дайверы и любители снорклинга приезжают сюда уже более 50 лет, чтобы открыть для себя цветущие коралловые сады, тропических рыб и непревзойденные подводные приключения. 

Наша операция по погружению, Индивидуальные дайв-боты и опытная команда дайверов в значительной степени обеспечили себе награды «Выбор читателей». Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только погружаетесь плавников в подводные исследования, вы можете быть уверены, что найдете там поддержку, первоклассные условия и незабываемые встречи с морскими обитателями.

Размещение, которое гармонично вписывается в наши потрясающие окрестности

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Наша бунгало на склоне холма и на берегу моря воплощают приверженность курорта сочетанию комфорта и устойчивости. Эти шикарные убежища, тихо спрятанные вдоль береговой линии или возвышающиеся над зеленым пологом, создают успокаивающую обстановку. 

Это места, созданные для того, чтобы помочь вам восстановить связь с близкими, собой и природой, наслаждаясь удобствами и изысканными штрихами, которые получили высокие оценки в таких категориях, как «Качество номеров» и «Качество персонала».

Приключения для каждого путешественника

Помимо дайвинга, сноркелинга и питания, курорт Anthony's Key Resort предлагает широкий спектр услуг активно которые нравятся семьям, парам и исследователям-одиночкам. Каякинг в бирюзовых водах, верховая езда по пляжу, исследование наших частных островов и наши незабываемые занятия с дельфинами — вот лишь несколько способов погрузиться в местный природный мир. 

Эти предложения, тщательно подобранные с учетом ваших интересов и поддерживаемые преданной своему делу, дружелюбной командой, подчеркивают, почему мы достигли лидирующих позиций во многих Выбор читателей журнала Scuba Diving 2025 года категорий.

Спасибо нашим гостям

Как бы ни были приятны эти награды, наша самая большая честь — приветствовать вас у себя. Каждое признание напоминает нам, что сердце Anthony's Key Resort — это отношения, которые мы строим с нашими гостями, и воспоминания, которые они увозят домой. 

Ваши отзывы направляют наше развитие, вдохновляя нас на улучшение нашего опыта, оставаясь верными нашим основным ценностям экологической ответственности и спокойной, ориентированной на природу этике.

С вашей постоянной поддержкой мы с нетерпением ждем возможности развивать это наследие совершенства. Присоединяйтесь к нам снова в ближайшее время – будь то наслаждение свежайшими вкусами Карибского моря, открытие нового подводного рая или просто отдых в наших частных бунгало под сенью тропической зелени. Мы будем здесь, готовые предоставить еще один достойный наград опыт.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела. #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Испытайте Freebreathe, первое в своем роде устройство для подводных исследований. Персональное портативное устройство для сноркелинга, которое дает вам доступ к неограниченному запасу воздуха на глубине до 15 футов под поверхностью воды за счет силы движения вашего тела.
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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Партнерская ссылка Scuba.com:
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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайв-шоу в Великобритании.
Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы внутри наших брендов.
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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:20 Scuba.com
02:20 Продевание кулачкового ремня
04:15 БоуЛайн
06:42 Снятие ремней с плавников
08:19 Скользящий свинец
10:16 Молнии на спине
12:56 Складывание Регламентов
14:26 Мокрая шея

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

Еще больше проблем, с которыми сталкиваются дайверы, на @scubacom #scuba #tips #howto

Корпус для смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени #scuba #scubadiving #scubadiver Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join ПОКУПКА СНАРЯЖЕНИЯ: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования от производителей оборудования.

Корпус смартфона Divolk для подводной трансляции в реальном времени
#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист

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Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы приобрести все самое необходимое для вашего снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала.

Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

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