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Остров Апо и дайвинг на Дауине

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Остров Апо и дайвинг на Дауине

Дайвинг на острове Апо и Дауине с курортом AivyMaes Divers Resort

Если вы мечтаете о ярких коралловых садах, морских черепахах, дрейфующих в кристально чистых водах, и дайвинге мирового класса, то вам стоит обратить внимание на Апо-Айленд и Дауин — два самых популярных места для дайвинга на Филиппинах. Расположенные вдоль побережья Восточного Негроса, эти места, неизменно входящие в десятку лучших мест для дайвинга в мире, обещают незабываемые подводные приключения, и нет лучшего способа испытать их, чем с AivyMaes Дайверы удобнорасположен в самом центре Пляж Дауинс-Бич, всего в 5 км езды на лодке от Дауина до Апо-Айленди всемирно известен своими здоровыми коралловыми рифами и исключительным морским биоразнообразием.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 9

Расположенный в самом сердце Дауина, AivyMaes Divers устанавливает новые стандарты в области сохранения морской среды и по-настоящему устойчивого туризма.

Наша миссия заключается в сохранении живых морских экосистем Филиппин посредством образования, расширения прав и возможностей и сотрудничества. Благодаря Генеральный директор ISC Барри Коулман, уже выделено пять полных стипендий, что позволяет талантливым молодым людям стать лидерами в морском туризме. Обучение местной неблагополучной молодежи/молодых взрослых — не только для того, чтобы они стали профессиональными дайв-мастерами/специалистами по наблюдению за животными и инструкторами, но и для того, чтобы стать гражданскими учеными, посвятившими себя защите наших океанов для будущих поколений.

Тесно сотрудничая с муниципалитетом Дауин, мы выявляем неблагополучных молодых мужчин и женщин и даем им навыки и знания, необходимые для успеха в индустрии дайвинга. Эти люди, в свою очередь, становятся наставниками и образцами для подражания, вдохновляя других людей с похожим опытом принимать и защищать свою уникальную морскую среду, одновременно строя плодотворную карьеру.

  «Местные обучают местных» — это наша модель устойчивого экотуризма, и она работает.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 10

Остров Апо с 1982 года имеет статус Морской охраняемой территории (MPA)., он является образцом успешного сохранения природы под руководством сообщества — благодаря новаторскому морскому биологу Доктор Анхель Алькала, «отец МЗП». Доктор Анхель Алькала, выросший в этом регионе, убедил несколько скептически настроенных местных жителей, что создание охраняемой территории принесет пользу близлежащим рыбным хозяйствам.

Его теория заключалась в том, что взрослая рыба из охраняемой зоны будет перетекать в окружающую зону, где охраняемая зона будет служить убежищем для рыб, чтобы сбежать, созреть и отложить икру. Рыба, нерестящаяся в охраняемой зоне, будет производить личинки, которые будут переноситься течениями в другие сообщества на рифе. Настоящая история успеха в сохранении морской среды на Филиппинах и старейшая непрерывная охраняемая морская зона на Филиппинах, превращающая этот крошечный остров в рай для макросъемки и широкоугольной съемки!

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 11

Этот крошечный, маленький остров сыграл важную роль в формировании усилий по сохранению морской среды всей страны. Фактически, успех общественного заповедника, созданного здесь, был настолько велик, что вдохновил на подобные проекты по всем Филиппинам и даже по всему миру, и как прямой результат, в настоящее время на Филиппинах существует более 1,500 небольших морских охраняемых территорий, созданных местными общинами, которые хотели повторить успех острова Апо. Как прямой результат успешной реализации MPA, дайвинг-туризм расцвел, и Филиппины теперь постоянно голосуют как место для дайвинга № 1 в мире, что является прямым результатом.

Лучшие места для погружения в Апо: Чапел-Пойнт –Драматическое погружение у стены с прекрасными коралловыми образованиями и частыми наблюдениями за морскими черепахами, стаями джеков и иногда барракудами. Здесь процветают мягкие и твердые кораллы, а также голожаберники и рифовые рыбы. Когон-Пойнт-Известный сильными течениями, что делает его захватывающим дрейфовым погружением. Ожидайте увидеть большие косяки рыб, таких как ставрида, люциан и цезиевые, а также здоровые коралловые сады и иногда проплывающие мимо пелагические рыбы. Лучше всего подходит для дайверов среднего и продвинутого уровня.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 12

Рок-Пойнт, Восток и Запад – Пологий склон с большим количеством макро-жизни, включая скорпеновых рыб, рыб-лягушек и различных голожаберников. Мягкие коралловые веера и актинии украшают морское дно. Отлично подходит для фотографов, пологие склоны идеально подходят для наблюдения за черепахами и красочными рифовыми рыбами. Святилище-Это часть морского заповедника, предлагающая самые нетронутые кораллы на острове. Морская жизнь изобилует: морские черепахи, спинороги, рыбы-попугаи. Ограниченный доступ для защиты рифа; иногда разрешено только плавание с маской и трубкой.

Откройте для себя магию Дауина , всемирно известный дайвинг: Морские охраняемые территории Дауина

Всего в нескольких минутах езды от Думагете, муниципалитета Дауин— расширила свои усилия по сохранению морской среды за счет ряда морских охраняемых территорий (МОР), созданных за последние 40 с лишним лет вдоль береговой линии. Эти МОР не только оживили местное рыболовство, но и стимулировали экотуризм, а сборы МОР помогли финансировать управление и обеспечить соблюдение правил запрета на вылов. Дайверы, в свою очередь, поддерживают устойчивый туризм, просто занимаясь тем, что им нравится — дайвингом.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 13

В отличие от многих охраняемых территорий, которые сосредоточены исключительно на коралловых рифах, MPA Дауина также охватывают водорослевые заросли и песчаные/щебнистые склоны — главные места обитания для дайвинга в грязи, которые поместили Дауин на глобальную карту дайвинга. Известный своими черными песчаными склонами, Дауин предлагает возможность столкнуться с невероятным множеством редких и странных морских обитателей: мимическими осьминогами, яркими каракатицами, рыбами-лягушками, морскими коньками, рыбами-призраками и бесчисленными видами голожаберников, креветок и крабов. Эти разнообразные экосистемы также являются важными местами кормления черепах и другой морской мегафауны.

Дауин с гордостью может похвастаться 29 из 33 известных видов рыб-лягушек — отличительная черта, отмеченная в BBC Планета Земля III, Эпизод 2, в котором освещалось богатое биоразнообразие этого района. Вдоль побережья операторы дайвинга проводят специализированные «охоты на тварей» под руководством опытных наблюдателей, которые умеют находить даже самых маленьких и неуловимых подводных существ, что делает Дауин обязательным местом для посещения как для подводных фотографов, так и для любителей макродайвинга.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 14

Самые популярные места для дайвинга в Дауине: все это рифы курортного дома AivyMaes Divers Resort, удобные для прогулок по берегу.

Расположен в самом центре Дауин's AivyMaes Divers предлагает удобный прямой доступ (walk in) к всемирно известным местам для погружений в грязи в Дауине, включая их знаменитый домашний риф, AivyMaes House Reef, известный как Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, охраняемый более 40 лет. Этот сайт кишит необычными макроживотными, что делает его раем для подводных фотографов, раем для макросъемки и раем для любителей морской жизни.

Дауин Север и Юг – Погружение с берега / Грязь глубина: 5–25 м. Наклонный черный песок с разбросанным мусором и искусственными сооружениями, которые привлекают животных, рыб-лягушек, рыб-иглов, голожаберников, морских коньков, осьминог (включая мимик и вондерпус) Отлично подходит для макросъемки фотография и ночное погружение.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 15

Святилище Масаплод – яркий риф, где время от времени можно увидеть черепах Коралловый риф / Морской заповедник глубина: 5–30 м – Яркий риф с хорошим коралловым покрытием и стайной рыбой. Фузилеры, люцианы, черепахи, мурены. Отличная видимость, подходит как для макросъемки, так и для широкоугольной съемки.

Автомобили и Джинама-ан Диапазон глубины: 24–28 метров Место крушений автомобилей кишит макроживотными и рифовыми рыбами, включая крылаток, мурен, сине-пятнистых скатов, рыб-лягушек, трубконосых рыб, морских молей, фарфоровых крабов, трубконосых рыб-арлекинов, крокодиловых рыб, императорских ангелов, голожаберных молей, креветок-боксеров. Сами обломки часто покрыты разноцветными кораллами, губками и морскими веерами, что обеспечивает прекрасные возможности для подводная фотография.

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Остров Апо и Дайвинг на Дауине 16

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или новичком, жаждущим исследовать подводный мир, Дауин предлагает непревзойденные возможности для погружений. AivyMaes Дайверы Предоставляем исключительные услуги, экспертное руководство и общую приверженность сохранению морской среды. Выбирая погружение с нашими курортами, вы не только отправляетесь в незабываемое приключение, но и поддерживаете усилия по защите и сохранению наших океанов для будущих поколений. Их опытные мастера и инструкторы по дайвингу являются обученными наблюдателями за животными, что гарантирует гостям обогащающее и экологически осознанное погружение.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
Обновленный партнерский проект Gear: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Привет! Изучаю сайдмаунт и не могу найти понятный пример того, как крепить баки. Я знаю, что это будет рассмотрено на занятиях, но мне нужно знать, что купить, прежде чем я пойду на занятия, рядом со мной нет хорошего магазина с сайдмаунтом. Можете ли вы показать, как монтируются сайдмаунт-баллоны и деко/стейдж-баллоны? Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше новостей о подводном плавании, подводной фотографии, советов и рекомендаций, а также отчетов о путешествиях: https://divernet.com/ ✅ Важные партнерские ссылки для перехода 🔗 Получите скидку 15% на международное предложение eSIM! Используйте код: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 Покупайте снаряжение для подводного плавания здесь: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔 𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook: https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram: https://www.instagram.com/diver_magazine/ Темы: https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X): https://x.com/DiverNetUK/ TikTok: https://www.tiktok.com/@scubadivermag Сайт: https://divernet.com/ Сайт: https://godivingshow.com/ Сайт: https://rorkmedia.com/ 📩 Для деловых запросов: info@scubadivermag.com ============================== 🎬Рекомендуемые видео для вас: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ О журнале Scuba Diver. Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал, который бесплатно распространяется в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы знакомим вас с последними новостями из мира подводного плавания: от эпических направлений для погружений и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих историй о подводном мире. Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван информировать вас, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Присоединяйтесь к нам, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения! Для деловых запросов используйте контактную информацию ниже: 📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com 🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по выбору акваланга, захватывающие погружения, новости о дайвинге и истории о подводном мире!

@jaketarren
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

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Как установить цилиндр Sidemount?

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▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
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✅ О журнале Scuba Diver.

Добро пожаловать в журнал Scuba Diver! Мы увлечены всем, что связано с подводным миром. Как журнал с бесплатным распространением в Европе, Австралии и Новой Зеландии и Северной Америке, мы представляем вам последние новости о подводном плавании с аквалангом, от эпических направлений для дайвинга и честных обзоров снаряжения до советов экспертов, новостей и вдохновляющих подводных историй.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или только начинаете свое подводное путешествие, наш контент призван держать вас в курсе событий, вдохновлять и готовить к следующему погружению. Заходите, исследуйте и оставайтесь на связи с миром подводного плавания вместе с нами! Присоединяйтесь к нам и не пропустите ни одного приключения!

Для деловых запросов, пожалуйста, используйте контактную информацию ниже:

📩 Электронная почта: info@scubadivermag.com

🔔 Любите подводное плавание? Подпишитесь сейчас, чтобы получать советы по дайвингу, обзоры снаряжения, советы по подводному плаванию, эпические погружения, новости о дайвинге и подводные истории!
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Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом или рекомендаций каждого производителя. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу или особые требования производителей оборудования.

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