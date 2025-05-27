Остров Апо и дайвинг на Дауине

Дайвинг на острове Апо и Дауине с курортом AivyMaes Divers Resort

Если вы мечтаете о ярких коралловых садах, морских черепахах, дрейфующих в кристально чистых водах, и дайвинге мирового класса, то вам стоит обратить внимание на Апо-Айленд и Дауин — два самых популярных места для дайвинга на Филиппинах. Расположенные вдоль побережья Восточного Негроса, эти места, неизменно входящие в десятку лучших мест для дайвинга в мире, обещают незабываемые подводные приключения, и нет лучшего способа испытать их, чем с AivyMaes Дайверы удобнорасположен в самом центре Пляж Дауинс-Бич, всего в 5 км езды на лодке от Дауина до Апо-Айленди всемирно известен своими здоровыми коралловыми рифами и исключительным морским биоразнообразием.

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Расположенный в самом сердце Дауина, AivyMaes Divers устанавливает новые стандарты в области сохранения морской среды и по-настоящему устойчивого туризма.

Наша миссия заключается в сохранении живых морских экосистем Филиппин посредством образования, расширения прав и возможностей и сотрудничества. Благодаря Генеральный директор ISC Барри Коулман, уже выделено пять полных стипендий, что позволяет талантливым молодым людям стать лидерами в морском туризме. Обучение местной неблагополучной молодежи/молодых взрослых — не только для того, чтобы они стали профессиональными дайв-мастерами/специалистами по наблюдению за животными и инструкторами, но и для того, чтобы стать гражданскими учеными, посвятившими себя защите наших океанов для будущих поколений.

Тесно сотрудничая с муниципалитетом Дауин, мы выявляем неблагополучных молодых мужчин и женщин и даем им навыки и знания, необходимые для успеха в индустрии дайвинга. Эти люди, в свою очередь, становятся наставниками и образцами для подражания, вдохновляя других людей с похожим опытом принимать и защищать свою уникальную морскую среду, одновременно строя плодотворную карьеру.

«Местные обучают местных» — это наша модель устойчивого экотуризма, и она работает.

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Остров Апо с 1982 года имеет статус Морской охраняемой территории (MPA)., он является образцом успешного сохранения природы под руководством сообщества — благодаря новаторскому морскому биологу Доктор Анхель Алькала, «отец МЗП». Доктор Анхель Алькала, выросший в этом регионе, убедил несколько скептически настроенных местных жителей, что создание охраняемой территории принесет пользу близлежащим рыбным хозяйствам.

Его теория заключалась в том, что взрослая рыба из охраняемой зоны будет перетекать в окружающую зону, где охраняемая зона будет служить убежищем для рыб, чтобы сбежать, созреть и отложить икру. Рыба, нерестящаяся в охраняемой зоне, будет производить личинки, которые будут переноситься течениями в другие сообщества на рифе. Настоящая история успеха в сохранении морской среды на Филиппинах и старейшая непрерывная охраняемая морская зона на Филиппинах, превращающая этот крошечный остров в рай для макросъемки и широкоугольной съемки!

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Этот крошечный, маленький остров сыграл важную роль в формировании усилий по сохранению морской среды всей страны. Фактически, успех общественного заповедника, созданного здесь, был настолько велик, что вдохновил на подобные проекты по всем Филиппинам и даже по всему миру, и как прямой результат, в настоящее время на Филиппинах существует более 1,500 небольших морских охраняемых территорий, созданных местными общинами, которые хотели повторить успех острова Апо. Как прямой результат успешной реализации MPA, дайвинг-туризм расцвел, и Филиппины теперь постоянно голосуют как место для дайвинга № 1 в мире, что является прямым результатом.

Лучшие места для погружения в Апо: Чапел-Пойнт –Драматическое погружение у стены с прекрасными коралловыми образованиями и частыми наблюдениями за морскими черепахами, стаями джеков и иногда барракудами. Здесь процветают мягкие и твердые кораллы, а также голожаберники и рифовые рыбы. Когон-Пойнт-Известный сильными течениями, что делает его захватывающим дрейфовым погружением. Ожидайте увидеть большие косяки рыб, таких как ставрида, люциан и цезиевые, а также здоровые коралловые сады и иногда проплывающие мимо пелагические рыбы. Лучше всего подходит для дайверов среднего и продвинутого уровня.

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Рок-Пойнт, Восток и Запад – Пологий склон с большим количеством макро-жизни, включая скорпеновых рыб, рыб-лягушек и различных голожаберников. Мягкие коралловые веера и актинии украшают морское дно. Отлично подходит для фотографов, пологие склоны идеально подходят для наблюдения за черепахами и красочными рифовыми рыбами. Святилище-Это часть морского заповедника, предлагающая самые нетронутые кораллы на острове. Морская жизнь изобилует: морские черепахи, спинороги, рыбы-попугаи. Ограниченный доступ для защиты рифа; иногда разрешено только плавание с маской и трубкой.

Откройте для себя магию Дауина , всемирно известный дайвинг: Морские охраняемые территории Дауина

Всего в нескольких минутах езды от Думагете, муниципалитета Дауин— расширила свои усилия по сохранению морской среды за счет ряда морских охраняемых территорий (МОР), созданных за последние 40 с лишним лет вдоль береговой линии. Эти МОР не только оживили местное рыболовство, но и стимулировали экотуризм, а сборы МОР помогли финансировать управление и обеспечить соблюдение правил запрета на вылов. Дайверы, в свою очередь, поддерживают устойчивый туризм, просто занимаясь тем, что им нравится — дайвингом.

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В отличие от многих охраняемых территорий, которые сосредоточены исключительно на коралловых рифах, MPA Дауина также охватывают водорослевые заросли и песчаные/щебнистые склоны — главные места обитания для дайвинга в грязи, которые поместили Дауин на глобальную карту дайвинга. Известный своими черными песчаными склонами, Дауин предлагает возможность столкнуться с невероятным множеством редких и странных морских обитателей: мимическими осьминогами, яркими каракатицами, рыбами-лягушками, морскими коньками, рыбами-призраками и бесчисленными видами голожаберников, креветок и крабов. Эти разнообразные экосистемы также являются важными местами кормления черепах и другой морской мегафауны.

Дауин с гордостью может похвастаться 29 из 33 известных видов рыб-лягушек — отличительная черта, отмеченная в BBC Планета Земля III, Эпизод 2, в котором освещалось богатое биоразнообразие этого района. Вдоль побережья операторы дайвинга проводят специализированные «охоты на тварей» под руководством опытных наблюдателей, которые умеют находить даже самых маленьких и неуловимых подводных существ, что делает Дауин обязательным местом для посещения как для подводных фотографов, так и для любителей макродайвинга.

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Самые популярные места для дайвинга в Дауине: все это рифы курортного дома AivyMaes Divers Resort, удобные для прогулок по берегу.

Расположен в самом центре Дауин's AivyMaes Divers предлагает удобный прямой доступ (walk in) к всемирно известным местам для погружений в грязи в Дауине, включая их знаменитый домашний риф, AivyMaes House Reef, известный как Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, охраняемый более 40 лет. Этот сайт кишит необычными макроживотными, что делает его раем для подводных фотографов, раем для макросъемки и раем для любителей морской жизни.

Дауин Север и Юг – Погружение с берега / Грязь глубина: 5–25 м. Наклонный черный песок с разбросанным мусором и искусственными сооружениями, которые привлекают животных, рыб-лягушек, рыб-иглов, голожаберников, морских коньков, осьминог (включая мимик и вондерпус) Отлично подходит для макросъемки фотография и ночное погружение.

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Святилище Масаплод – яркий риф, где время от времени можно увидеть черепах Коралловый риф / Морской заповедник глубина: 5–30 м – Яркий риф с хорошим коралловым покрытием и стайной рыбой. Фузилеры, люцианы, черепахи, мурены. Отличная видимость, подходит как для макросъемки, так и для широкоугольной съемки.

Автомобили и Джинама-ан – Диапазон глубины: 24–28 метров Место крушений автомобилей кишит макроживотными и рифовыми рыбами, включая крылаток, мурен, сине-пятнистых скатов, рыб-лягушек, трубконосых рыб, морских молей, фарфоровых крабов, трубконосых рыб-арлекинов, крокодиловых рыб, императорских ангелов, голожаберных молей, креветок-боксеров. Сами обломки часто покрыты разноцветными кораллами, губками и морскими веерами, что обеспечивает прекрасные возможности для подводная фотография.

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Независимо от того, являетесь ли вы опытным дайвером или новичком, жаждущим исследовать подводный мир, Дауин предлагает непревзойденные возможности для погружений. AivyMaes Дайверы Предоставляем исключительные услуги, экспертное руководство и общую приверженность сохранению морской среды. Выбирая погружение с нашими курортами, вы не только отправляетесь в незабываемое приключение, но и поддерживаете усилия по защите и сохранению наших океанов для будущих поколений. Их опытные мастера и инструкторы по дайвингу являются обученными наблюдателями за животными, что гарантирует гостям обогащающее и экологически осознанное погружение.