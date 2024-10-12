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Antennarius Frogfish Столица Филиппин

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Antennarius Frogfish Столица Филиппин

Дауин и Замбоангита, Восточный Негрос, столица филиппинских рыб-лягушек Антеннариус! 

Сигналы видов Antennarius! 

Привлекательность его приманки. Это очаровательное существо, неизменный фаворит среди дайверов, выходит за рамки своего бесстрастного лица и характерного зевка. 

Хорошо известно подводная фотография Для любителей и опытных дайверов эта рыба кажется вымыслом для большинства и фантастической находкой для остальных. 

Рыба-лягушка перемещается по рифу, используя реактивное движение через отверстия, расположенные под ее грудными плавниками. плавников. Если он не пинает, как неуклюжий воздушный шар, он также может ходить, используя свои грудные и тазовые мышцы. плавников.

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Antennarius Frogfish Столица Филиппин 2

Фото Кредит: Лузелле Артиллеро

Дауин и Замбоангита в Негросе Ориентал имеют широкий спектр видов лягушек, населяющих их побережье и соседний остров Апо. Было зарегистрировано 12 видов лягушек, которые пользуются большим спросом у дайверов, прямо здесь, в наших водах, и по крайней мере 13 видов распространены в Висайях, центральной части Филиппин.

Недавно генеральный директор и тренер по дайвингу Silver Reef Dive Resort, совместно с Дэниелом Гири, морским биологом, известным как «Доктор Фрогфиш», который изучал Фрогфиш в течение 10 лет, задокументировали Hispid/Shaggy Frogfish в Замбоангуите, соседнем городе Дауина, известном как дайвинг-столица острова Негрос, Филиппины. После долгих исследований считается, что есть большая вероятность того, что это первое задокументированное наблюдение этого вида в провинции Негрос-Ориентал.

Несколько дайв-гидов подтверждают возможное наблюдение в 2010 году, но нет фотографий, подтверждающих это. Почти все фотографии онлайн, с указанием местонахождения, находятся в Индонезии, и ни один (правильно идентифицированный) не был найден на Филиппинах, так что это может быть потенциально первым, если не одним из первых, задокументированных наблюдений этого вида в стране. Это действительно была эпическая находка Рэндалла Ганна, технического дайвера, который переехал в Дауин, чей домашний риф является домом для пары этих ярко-желтых, похожих на манго рыб-лягушек. Одной из наших местных художниц, Альме Зосан, придется внести поправки в свой постер «Рыбы-лягушки Висайских островов», чтобы включить этот 13-й вид.

Сезон лягушек в Дауине и Замбоангита-Негрос-Ориенталь обычно начинается где-то в феврале и длится до августа, но природа прокладывает свой собственный путь, так что это просто среднее значение. Некоторые появляются немного раньше, а другие появляются позже и остаются дольше, то есть есть несколько, которые остаются, чтобы их нашли те, кто знает, где они прячутся, или кто посещает запланированные специальные курсы доктора лягушек. 

Недавно к нам приезжал Дэниел Гири, «Доктор Квакши», который нырял с нами, чтобы сфотографировать этих лохматых/лохматых квакушонков, и мы смогли поболтать о квакшонках, в частности о том, какие находки ему нравятся больше всего и какое поведение ему больше всего запомнилось.

«У меня есть несколько чрезвычайно памятных находок, когда дело касается рыб-лягушек. Моя лучшая находка за все время, которая, вероятно, не будет превзойдена, была в 2016 году. Я отправился в Амбон, Индонезия, по наводке, что там были подтвержденные наблюдения психоделических рыб-лягушек. Мне повезло увидеть двух из них во время моего второго погружения. 

Еще одна невероятная находка была в Малапаскуа, Филиппины, в 2022 году. Мой любимый местный гид отвел меня в одну из своих секретных зон с двумя дополнительными гидами, и мы нашли мраморноротую рыбу-лягушку… с икрой! Все еще развивающиеся икринки были почти полностью сформированы, точные копии своих взрослых версий. 

Честно говоря, одной из моих самых любимых находок была эта пара рыб-лягушек Hispid/Shaggy. Я прожил в Дауине почти 10 лет и ни разу не видел ни одной. Эти две рыбы-лягушки были найдены просто случайно, когда я был там две недели, идеальное время.

Я видел много поведений лягушек-рыб, но некоторые выделяются. Я никогда не видел каннибализма у лягушек-рыб, хотя и видел попытки его проявления. Мое любимое поведение, которое я видел, было спаривание двух лягушек-клоунов/бородавчатых лягушек. Я мог наблюдать, как они флиртуют, подплывают, спариваются и наблюдают, как уплывает плот с икрой. Второй самец лягушек-рыб прибежал через несколько секунд, к сожалению, слишком поздно для вечеринки.

Мне всегда нравится смотреть, как самец рыбы-лягушки пытается флиртовать с самкой. Самцы любят высовываться во все свои плавников и трясут своим телом по всему месту, неловкий танец рыбы-лягушки. Я не уверен, зачем они это делают, но смотреть на это довольно забавно.

Хищничество рыбы-лягушки — редкое зрелище, но также и удовольствие. Я видел, как рыба-лягушка ест разнообразную добычу, от рыбы-осы до дракончиков и кардиналов. Мое любимое хищничество, которое я наблюдал, было во время съемок фильма BBC «Планета Земля», снятого в Дауине, где мы стали свидетелями того, как рыба-лягушка-клоун/бородавчатая проглотила маленькую рыбу-льва вместе с шипами и всем остальным».

Курорт для дайвинга Silver Reef
Серебряный риф предлагает услуги парковщика-фотографа, предоставляемые специалистами-споттерами, которые разбираются в оборудовании для фотосъемки и его использовании до и во время погружений. Цель состоит в том, чтобы вместе всплывать на поверхность, иногда используя подводные скутеры в качестве такси «просто схватить» для фотографов, сталкивающихся с течениями и другими трудностями.

Курорт для дайвинга AivyMaes

Курорт для дайвинга AivyMaes уникально расположен в самом сердце пляжа Дауина с абсолютным доступом для дайвинга к трем лучшим местам для дайвинга в Дауине, которые неизменно входят в десятку лучших мест для дайвинга в мире. Наши профессионально обученные наблюдатели помогут вам найти идеальный макро- или широкоугольный снимок. Остров Апо находится всего в 35 минутах езды на лодке, и мы предлагаем первоклассный опыт дайвинга.

Морские Исследователи

Основанная в 1989, Морские Исследователи является пионером дайвинг-центра в Висайях. Мы предлагаем дайвинг мирового класса с яркими каракатицами, мимиками осьминог, амбонская скорпена и неуловимые акулы-лисицы в Малапаскуа. Исследуйте Дауин и Сипалай, чтобы увидеть еще больше невероятной морской жизни. Наши опытные филиппинские дайвмастера гарантируют незабываемые погружения. Откройте для себя Филиппины — ныряйте с улыбкой.

Курорт Azure Dive

Команда Azure Dive Resort's Видение заключается в предоставлении услуг мирового класса и, в конечном счете, в достижении совершенства в индустрии дайвинга. Azure — квинтэссенция филиппинского духа — теплый, как манящие голубые воды его частного пляжа; грациозный, как пальмовые листья, которые гнутся на ветру. Курорт является живым свидетельством преданности Дауину как месту, которое будет воплощать мечты о погружениях.

Актуальные Эпизод подкаста от журнала Scuba Diver Mag
@adefrutos63 #askmark Как вы справляетесь с последующими погружениями, если последнее было очень стрессовым из-за нехватки воздуха? #scuba #scubadiving #scubadiver ССЫЛКИ Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------------------------------------------------------------------------------- НАШИ САЙТЫ Сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Соединенном Королевстве Сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы в рамках наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com для всего необходимого вам снаряжения. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевается как замена профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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#подводное плавание #подводное плавание #аквалангист
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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.
00: 00 Введение
01:19 Scuba.com
02:13 Распаковка
03:51 Спецификации
09:40 Обзор

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Обзор фонарика OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical #Распаковка #Обзор

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo Станьте поклонником: https://www.scubadivermag.com/join Покупки снаряжения: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- НАШИ ВЕБ-САЙТЫ Веб-сайт: https://www.scubadivermag.com ➡️ Подводное плавание с аквалангом, подводная фотография, советы и рекомендации, обзоры снаряжения для подводного плавания Веб-сайт: https://www.divernet.com ➡️ Новости о подводном плавании, подводная фотография, советы и рекомендации, отчеты о путешествиях Веб-сайт: https://www.godivingshow.com ➡️ Единственное дайвинг-шоу в Великобритании Веб-сайт: https://www.rorkmedia.com ➡️ Для рекламы наших брендов ----------------------------------------------------------------------------------- ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Мы сотрудничаем с https://www.scuba.com и https://www.mikesdivestore.com, чтобы купить все необходимое для вас снаряжение. Рассмотрите возможность использования партнерской ссылки выше для поддержки канала. Информация в этом видео не предназначена и не подразумевает замену профессионального обучения подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащиеся в этом видео, предназначены только для общих информационных целей и не заменяют обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

На этой неделе в подкасте профессиональные дайв-гиды на Филиппинах оказались в затруднительном положении после того, как стало известно, что некоторые из них принимают плату за гравировку имен на кораллах, что привело к тому, что власти увеличили вознаграждение в четыре раза за любую информацию о виновниках. LL cool J недавно рассказал Guardian, что анаматронная акула в Deep Blue Sea чуть не утопила его. А бывший дайвер ВМС решил стать первым, кто переплывет Ла-Манш на спине.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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Информация в этом видео не предназначена и не заменяет профессиональное обучение подводному плаванию с аквалангом. Весь контент, включая текст, графику, изображения и информацию, содержащийся в этом видео, предназначен только для общих информационных целей и не заменяет обучение у квалифицированного инструктора по дайвингу.

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Проводникам платили за граффити-кораллы #подводное плавание #новости #подкаст

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