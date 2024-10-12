Дауин и Замбоангита, Восточный Негрос, столица филиппинских рыб-лягушек Антеннариус!

Сигналы видов Antennarius!

Привлекательность его приманки. Это очаровательное существо, неизменный фаворит среди дайверов, выходит за рамки своего бесстрастного лица и характерного зевка.

Хорошо известно подводная фотография Для любителей и опытных дайверов эта рыба кажется вымыслом для большинства и фантастической находкой для остальных.

Рыба-лягушка перемещается по рифу, используя реактивное движение через отверстия, расположенные под ее грудными плавниками. плавников. Если он не пинает, как неуклюжий воздушный шар, он также может ходить, используя свои грудные и тазовые мышцы. плавников.

Antennarius Frogfish Столица Филиппин 2

Фото Кредит: Лузелле Артиллеро

Дауин и Замбоангита в Негросе Ориентал имеют широкий спектр видов лягушек, населяющих их побережье и соседний остров Апо. Было зарегистрировано 12 видов лягушек, которые пользуются большим спросом у дайверов, прямо здесь, в наших водах, и по крайней мере 13 видов распространены в Висайях, центральной части Филиппин.

Недавно генеральный директор и тренер по дайвингу Silver Reef Dive Resort, совместно с Дэниелом Гири, морским биологом, известным как «Доктор Фрогфиш», который изучал Фрогфиш в течение 10 лет, задокументировали Hispid/Shaggy Frogfish в Замбоангуите, соседнем городе Дауина, известном как дайвинг-столица острова Негрос, Филиппины. После долгих исследований считается, что есть большая вероятность того, что это первое задокументированное наблюдение этого вида в провинции Негрос-Ориентал.

Несколько дайв-гидов подтверждают возможное наблюдение в 2010 году, но нет фотографий, подтверждающих это. Почти все фотографии онлайн, с указанием местонахождения, находятся в Индонезии, и ни один (правильно идентифицированный) не был найден на Филиппинах, так что это может быть потенциально первым, если не одним из первых, задокументированных наблюдений этого вида в стране. Это действительно была эпическая находка Рэндалла Ганна, технического дайвера, который переехал в Дауин, чей домашний риф является домом для пары этих ярко-желтых, похожих на манго рыб-лягушек. Одной из наших местных художниц, Альме Зосан, придется внести поправки в свой постер «Рыбы-лягушки Висайских островов», чтобы включить этот 13-й вид.

Сезон лягушек в Дауине и Замбоангита-Негрос-Ориенталь обычно начинается где-то в феврале и длится до августа, но природа прокладывает свой собственный путь, так что это просто среднее значение. Некоторые появляются немного раньше, а другие появляются позже и остаются дольше, то есть есть несколько, которые остаются, чтобы их нашли те, кто знает, где они прячутся, или кто посещает запланированные специальные курсы доктора лягушек.

Недавно к нам приезжал Дэниел Гири, «Доктор Квакши», который нырял с нами, чтобы сфотографировать этих лохматых/лохматых квакушонков, и мы смогли поболтать о квакшонках, в частности о том, какие находки ему нравятся больше всего и какое поведение ему больше всего запомнилось.

«У меня есть несколько чрезвычайно памятных находок, когда дело касается рыб-лягушек. Моя лучшая находка за все время, которая, вероятно, не будет превзойдена, была в 2016 году. Я отправился в Амбон, Индонезия, по наводке, что там были подтвержденные наблюдения психоделических рыб-лягушек. Мне повезло увидеть двух из них во время моего второго погружения.

Еще одна невероятная находка была в Малапаскуа, Филиппины, в 2022 году. Мой любимый местный гид отвел меня в одну из своих секретных зон с двумя дополнительными гидами, и мы нашли мраморноротую рыбу-лягушку… с икрой! Все еще развивающиеся икринки были почти полностью сформированы, точные копии своих взрослых версий.

Честно говоря, одной из моих самых любимых находок была эта пара рыб-лягушек Hispid/Shaggy. Я прожил в Дауине почти 10 лет и ни разу не видел ни одной. Эти две рыбы-лягушки были найдены просто случайно, когда я был там две недели, идеальное время.

Я видел много поведений лягушек-рыб, но некоторые выделяются. Я никогда не видел каннибализма у лягушек-рыб, хотя и видел попытки его проявления. Мое любимое поведение, которое я видел, было спаривание двух лягушек-клоунов/бородавчатых лягушек. Я мог наблюдать, как они флиртуют, подплывают, спариваются и наблюдают, как уплывает плот с икрой. Второй самец лягушек-рыб прибежал через несколько секунд, к сожалению, слишком поздно для вечеринки.

Мне всегда нравится смотреть, как самец рыбы-лягушки пытается флиртовать с самкой. Самцы любят высовываться во все свои плавников и трясут своим телом по всему месту, неловкий танец рыбы-лягушки. Я не уверен, зачем они это делают, но смотреть на это довольно забавно.

Хищничество рыбы-лягушки — редкое зрелище, но также и удовольствие. Я видел, как рыба-лягушка ест разнообразную добычу, от рыбы-осы до дракончиков и кардиналов. Мое любимое хищничество, которое я наблюдал, было во время съемок фильма BBC «Планета Земля», снятого в Дауине, где мы стали свидетелями того, как рыба-лягушка-клоун/бородавчатая проглотила маленькую рыбу-льва вместе с шипами и всем остальным».

Курорт для дайвинга Silver Reef

Серебряный риф предлагает услуги парковщика-фотографа, предоставляемые специалистами-споттерами, которые разбираются в оборудовании для фотосъемки и его использовании до и во время погружений. Цель состоит в том, чтобы вместе всплывать на поверхность, иногда используя подводные скутеры в качестве такси «просто схватить» для фотографов, сталкивающихся с течениями и другими трудностями.

Курорт для дайвинга AivyMaes

Курорт для дайвинга AivyMaes уникально расположен в самом сердце пляжа Дауина с абсолютным доступом для дайвинга к трем лучшим местам для дайвинга в Дауине, которые неизменно входят в десятку лучших мест для дайвинга в мире. Наши профессионально обученные наблюдатели помогут вам найти идеальный макро- или широкоугольный снимок. Остров Апо находится всего в 35 минутах езды на лодке, и мы предлагаем первоклассный опыт дайвинга.

Морские Исследователи

Основанная в 1989, Морские Исследователи является пионером дайвинг-центра в Висайях. Мы предлагаем дайвинг мирового класса с яркими каракатицами, мимиками осьминог, амбонская скорпена и неуловимые акулы-лисицы в Малапаскуа. Исследуйте Дауин и Сипалай, чтобы увидеть еще больше невероятной морской жизни. Наши опытные филиппинские дайвмастера гарантируют незабываемые погружения. Откройте для себя Филиппины — ныряйте с улыбкой.

Курорт Azure Dive

Команда Azure Dive Resort's Видение заключается в предоставлении услуг мирового класса и, в конечном счете, в достижении совершенства в индустрии дайвинга. Azure — квинтэссенция филиппинского духа — теплый, как манящие голубые воды его частного пляжа; грациозный, как пальмовые листья, которые гнутся на ветру. Курорт является живым свидетельством преданности Дауину как месту, которое будет воплощать мечты о погружениях.