Путеводитель по защите морей и рифов Сабаха

Вы, как и многие во всем мире, начали стучать на своем ноутбуке в поисках мест, которые стоит посетить, испытывая облегчение от того, что вернулось некоторое чувство нормальности к международным поездкам, и мечтаете наконец отправиться в то путешествие, которое вы начали планировать много лет назад? Вы вводите в Google такие термины, как отдых на островах, места для дайвинга и морская жизнь, или выполняете поиск в Instagram, используя хэштеги #beach, #ocean и #nature?

Если да, не забудьте добавить в свой список тег: Сабах. Имея 4,500 км береговой линии (включая острова и лагуны), Сабах может многое предложить своими нетронутыми пляжами и очаровательной подводной жизнью. Но как гражданин мира, пострадавший от преобладающих последствий изменения климата, вы должны спросить себя – и это наш последний вопрос, обещаю – как мои планы путешествий влияют на океан? И тогда вам предстоит сделать выбор.

По мере приближения Дня океана мы призываем вас копать глубже и планировать, куда пойти и что делать. Будьте ответственным путешественником. Узнайте о сообществах, чья жизнь так сложно связана с ресурсами наших морей. Поймите, почему резкие суждения о том, как они кладут еду на свои столы, не помогают найти решения, защищающие нашу драгоценную морскую жизнь, а затем выясните, что дает. Помогите сохранить как наше богатое морское биоразнообразие, так и нематериальные аспекты культуры Сабаха, одновременно отмечая места в списке видов океана и морских животных, которые обязательно нужно посетить.

Вот краткий список, с которого можно начать.

Восстановите гигантских моллюсков, восстановите рифы

Посещение парка Тунку Абдул Рахмана дает вам прекрасную возможность намочить ноги, если вы не планируете уезжать далеко от столицы Сабаха. БРЕЗЕНТ — это группа островов, которые разбросаны по водам материковой части Кота-Кинабалу, а на его крупнейшем острове — острове Гая — находится MERC, Центр исследований морской экологии. Посетители центра, отмеченного наградами, могут принять участие в часовой экскурсии или провести целый день с морским биологом, узнав из первых рук о производстве и восстановлении гигантских моллюсков и понимая их экологическое значение для наших рифов.

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Гигантские моллюски играют огромную роль в фильтрации морской воды, что помогает бороться с чрезмерным цветением водорослей. Фото кредит: МЕРС

Зарегистрируйтесь как EcoDiver

Хотя до Мантанани придется немного поехать (полтора часа на машине от Кота-Кинабалу, а затем еще час на лодке), его нетронутые бирюзовые воды и потрясающая природная красота делают поездку стоящей. Туризм на острове бурно рос, и хотя это открыло дополнительные возможности для его жителей для получения дохода, необходимость в инициативах, объединяющих туризм, охрану природы и развитие общества, стала чрезвычайно очевидной. Проверка рифов Малайзии проекты на Мантанани Целью является улучшение условий жизни местного населения посредством наращивания потенциала и обучения навыкам, повышение его благосостояния посредством управления отходами и повышение осведомленности о преимуществах сохранения рифов.

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Сертифицированные EcoDivers обучены проводить исследования Reef Check, которые проводятся ежегодно для мониторинга состояния рифов, в том числе в Мантанани. Фото Кредит: Reef Check Malaysia

Поддерживать усилия женщин по диверсификации продукции

Во многих частях мира женщины играют решающую роль в управлении природными ресурсами, и то же самое можно сказать и об островных общинах Сабаха. Достаточно взглянуть на север, на многофункциональную морскую охраняемую территорию парка Тун Мустафа, где группа женщин объединилась, чтобы работать над ЛА'НУ, зарегистрированная организация, производящая мыло из использованного растительного масла. Они не только дополняют свой основной источник дохода, тем самым уменьшая свою зависимость от доходов от рыбы, эти женщины также направляют часть своей прибыли на природоохранную деятельность, проводимую их сообществами.

Аналогичным образом, в Семпорне, небольшом городке на юго-восточном побережье Сабаха, известном как ворота в рай для дайверов в Сабахе, члены организации «Женщины Омадала» (WAPO) стремятся улучшить свои доходы, одновременно продвигая экологическую осведомленность и защиту. Ассоциация была зарегистрирована в 2012 году при поддержке WWF Малайзии и до сегодняшнего дня ее члены продолжают активно производить и продвигать ремесла, возродив традиции ткачества с использованием листьев пальмы пандана и изучая новые дизайны и продукты для расширения своего ремесленного предложения. У WAPO также есть специальное подразделение, которое патрулирует пляжи острова Омадал в целях предотвращения браконьерства на черепах.

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Предпринимательница LA'NU Джулиана режет лемонграсс, ингредиент, используемый для изготовления мыла. Фото Кредит: Norcy BeautyLab

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Коврик, сотканный женщинами Омадала с рисунком Пинамак (креветки). Фото Фото: Розия Джалалид/WAPO

Обращайтесь и поддерживайте инициативы сообщества

Всего в 20 минутах от всемирно известного острова Сипадан находится Мабул, место для дайвинга, которое привлекает как международных, так и местных дайверов, заинтригованных редкими и уникальными макроживотными. К сожалению, большое количество туристов, привлеченных к его берегам и водам, оказывает экологическое давление на остров, поэтому крайне важно повысить устойчивость острова к постоянно растущему спросу на его ресурсы и изменению климата. Признавая это, Зеленая Семпорна был создан как платформа для расширения прав и возможностей молодежи и местного сообщества для участия в ряде инициатив по охране окружающей среды. Волонтеры активно восстанавливают кораллы, улучшают свои лидерские навыки с помощью обучения, изучают искусство кинопроизводства, чтобы делиться историями своего сообщества, ищут решения проблем нехватки воды в Мабуле и многое другое!

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Показ первой версии короткометражного фильма «Климатические истории», снятого молодежью Мабула, прошел в местной мечети, и его посетили более 100 островитян. Фото кредит: Грин Семпорна

Восстановление коралловых рифов у Семпорны

Примерно в 30 км к северо-востоку от Семпорны находится остров Пом Пом, база для Центр тропических исследований и охраны природыили TRACC, организация, занимающаяся защитой морских черепах и восстановлением поврежденных коралловых рифов. Программы, проводимые TRACC, варьируются от двух недель до более четырех месяцев и могут включать такие мероприятия, как создание искусственных рифов для восстановления экологической функциональности, проведение научных исследований и исследований для получения целостного представления о морской среде, удаление морских звезд с терновым венцом, чтобы позволить поврежденные рифы, чтобы выжить и вырасти, и многое другое. Звездная программа, если вы заинтересованы в активном восстановлении рифов и еще не являетесь сертифицированным дайвером, TRACC предлагает курсы PADI, которые помогут вам начать работу.

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Искусственные рифы, предназначенные для восстановления коралловых образований, процветают в водах острова Пом-Пом. Фото Фото: Робин Филиппо/TRACC Борнео

Посетите морскую охраняемую территорию

И последнее, но не менее важное: морской заповедник островов Сугуд, участок на восточном побережье Сабаха, включающий острова Ланкаян, Биллеан и Тегапил. SIMCA находится под частным управлением Риф Страж, конечная цель которого – сбалансировать потребности туризма и охраны природы. Специальные группы следят за гнездованием черепах, пропагандируют среди посетителей осведомленность о сохранении черепах и проводят исследования рифов, чтобы следить за их здоровьем. Кроме того, введение ограничений на вылов рыбы позволяет популяциям рыб процветать как внутри, так и за пределами заповедной зоны.

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Посетители SIMCA могут поддержать усилия Reef Guardian по сохранению природы, устроив себе гнездо.

Фото кредит: Ахиер Чунг/Reef Guardian

Возможно, вам также будет интересно узнать, что недалеко от SIMCA находится Парк Черепашьих островов, морской парк, созданный в газете в 1977 году. Посетителям острова Селинган, одного из трех островов, образующих парк, посчастливилось видеть черепах, гнездящихся ежедневно, и увидеть возможность участвовать в их программе по усыновлению черепах.

Это в ваших руках. Никакое действие не является слишком маленьким. Ни одно усилие не остается неоцененным. Адаптируя старую поговорку, мы приглашаем вас не только оставлять следы, но и оказывать положительное влияние на наши рифы. И нет, мы не предлагаем вам наступать на наши кораллы!

Увидимся в Сабахе.

Автор Робин Филиппо